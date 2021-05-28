Посада за $5 тис. У Харкові затримали полісмена, який «продавав» місце у ДБР

Полісмена затримано під час передачі частина хабара

Полісмен запевнив мешканця Харкова, що начебто має зв’язки у конкурсній комісії і пообіцяв «посприяти» у працевлаштуванні

Слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань затримали працівника одного із відділень Харківського районного управління поліції, який «продавав» посаду в ДБР. Про це повідомляє пресслужба Держбюро.

За даними слідства, полісмен запевнив мешканця Харкова, що начебто має зв’язки у конкурсній комісії і пообіцяв «посприяти» у працевлаштуванні до одного із підрозділів Теруправління ДБР у Полтаві. За свої «послуги» правоохоронець просив 5 тис. доларів США.

27 травня під час передачі першої частини хабара у розмірі 2,5 тис. доларів поліцейського було затримано.

Тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання повідомлення затриманому про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Днями Служба безпеки України в Полтавській області викрила «торгівлю» посадами. Організатор обіцяв претенденту за $200 тис. вирішити «на найвищому рівні» питання призначення на держпосаду.

Днями затримали двох шахраїв, які «продавали» крісло голови Кіровоградської ОДА за $3,5 млн.

До слова, поліція відкрила справу через меморіальну дошку Шевельову в Харкові.