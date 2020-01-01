Обмін полоненими: нові деталі. Україна випустила росіянина-терориста, який визнав свою вину



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Громадянин Росії Шаміль Мулієв, який воював за «ЛНР», але вийшов на волю по обміну полоненими фото: «Миротворець»

Громадянин Росії Шаміль Мулієв визнав себе винним у створенні терористичної організації, але не сидітиме вісім років за гратами

Лисичанський міський суд Луганської області визнав винним громадянина Росії Шаміля Мулієва за ч. 1 ст. 258-3 КК України («Створення терористичної організації») і призначив покарання у вигляді позбавлення волі на вісім років з конфіскацією усього майна. Однак росіянин уник реального терміну, оскільки був включений до списку обміну полонених,

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 21 грудня.

За даними досудового розслідування, у лютому 2015 року Мулієв прибув з Росії на тимчасово окуповану територію Луганської області і вступив до 15 батальйону територіальної оборони «СССР Брянка», який входить до складу другого армійського корпусу терористичної організації «Луганська народна республіка».

У складі незаконних збройних формувань «ЛНР» російський найманець проходив бойовий вишкіл і ніс чергування на блокпостах бойовиків поблизу населених пунктів Первомайськ та Станиця-Луганська Луганської області.

У суді обвинувачений повністю визнав свою вину, у скоєному щиро розкаявся. Просив суд не призначити суворе покарання, оскільки у реальних бойових діях він не брав участі, а лише чергував на блокпостах.

«Враховуючи те, що Шаміль Мулієв скоїв злочин, який належить до категорії особливо тяжких, суд вважає, що його виправлення можливе лише із застосуванням покарання, пов`язаного з ізоляцією від суспільства - у вигляді позбавлення волі. Таке покарання суд вважає необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого», - сказано у вироку.

Водночас адвокат бойовика заявив клопотання щодо скасування запобіжного заходу (тримання під вартою), оскільки той підпадає під обмін на осіб військових формувань України та цивільних заручників, котрі перебувають у полоні терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР». Суд частково задовольнив це клопотання і надав дозвіл працівникам Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях на етапування Шаміля Мулієва до місця здійснення обміну на військово полонених збройних формувань України та цивільних заручників.

Як повідомляв «Главком», під час нещодавнього обміну на звільнену територію України повернули 76 осіб.

Україна видала 127 утримуваних осіб, при цьому готова була видати 141 особу, але 14 осіб відмовилися повертатися на територію ОРДЛО.

Крім цього, 31 грудня під час телефонної розмови президент України Зеленський і президент Російської Федерації Володимир Путін привітали один одного з проведеним взаємним звільненням утримуваних осіб, яке відбулося 29 грудня.

Під час розмови Зеленський і Путін також домовилися негайно перейти до узгодження списків для звільнення українців, в тому числі і кримчан, які перебувають в Криму і на території Росії, і російських, які перебувають на вільній від окупантів території України, передає пресслужба президента України.