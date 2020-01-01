Звільнені з полону українські військові «під ялинку» отримали нові документи



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Полковник Олександр Тарнавський подякував військовослужбовцям за виявлену витримку і незламність Фото: Генштаб ЗСУ

Поновлені особисті документи засвідчують перебування на військовій службі у Збройних силах України

У вівторок, 31 грудня, звільненим українським військовослужбовцям вручили поновлені військові квитки у Національному військово-медичному клінічному центрі.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

«12 звільненим з полону українським військовослужбовцям у Національному військово-медичному клінічному центрі «Головний військовий клінічний госпіталь» вручено поновлені особисті документи, які засвідчують перебування на військовій службі у Збройних силах України», - повідомляють у Генштабі.

Зазначається, що посвідчення та військові квитки від імені керівництва Генерального штабу Збройних сил України вручив начальник Управління морально-психологічного забезпечення підготовки та застосування військ (сил) – заступник начальника Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних сил України полковник Олександр Тарнавський.

Полковник подякував військовослужбовцям за виявлену витримку і незламність, та привітав з прийдешніми святами – Новим роком та Різдвом Христовим.

Нагадаємо, узгодження списків для майбутнього чергового етапу взаємного звільнення утримуваних осіб має розпочатися вже в січні 2020 року, а сам обмін може відбутися вже цієї зими при наявності відповідних умов.

Як повідомляв «Главком», під час нещодавнього обміну на звільнену територію України повернули 76 осіб. Україна видала 127 утримуваних осіб, при цьому готова була видати 141 особу, але 14 осіб відмовилися повертатися на територію ОРДЛО.