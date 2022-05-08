Оборона України: ситуація на фронті 8 травня

Уночі під вогнем ворога була Харківщина, Луганщина та Донеччина

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, Запорізькій, Вінницькій, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Дніпропетровщині, Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Сумщині, Київщині та Чернігівщині.

Харків: вночі кілька обстрілів окраїн міста, за попередньою інформацією – постраждалих немає. Сьогодні вночі в місті Барвінкове Ізюмського району снаряд окупантів влучив у двоповерховий житловий будинок. Під завалами внаслідок вибуху знайшли тіло загиблої жінки. Бої тривають в Ізюмському напрямку.

Луганщина: ракетні та авіаудари по Сєвєродонецьку, Лисичанську, Попасній та прилеглих населених пунктах. У Білогорівці після авіаудару по школі щонайменше 62 загиблих. У Привіллі – загинули два хлопчики, їх сестри та бабуся отримали тяжкі поранення. Вночі росіяни відкрили вогонь по Шипіловому. Там зруйновано двоповерховий будинок. За попередньою інформацією, під завалами опинилися 11 осіб. Інформації про загиблих немає.

Донеччина: авіаудари й обстріли з реактивної артилерії Авдіївки, Святогірська, Сіверська, Лиману, Дружківки, Костянтинівки, Мар'їнки, Торецької й Очеретинської громад. За добу четверо загиблих і дев’ять поранених. На ранок вже відомо про одну поранену цивільну у Сіверську. У Торецькій громаді під час обстрілу пошкоджено газогін. Окупанти продовжують завдавати ударів по промислових об'єктах, зокрема, по Авдіївському коксохімічному та фенольному заводу. По Маріуполю: продовжується операція з евакуації цивільного населення.

Херсонщина: ситуація залишається складною, вибухи та обстріли на території області. Стабільно критично — у громадах, які на кордоні із Снігурівкою, Миколаєвим та Дніпропетровською областю, а також у всіх селах колишнього Великоолександрівського, Білозерського та Нововоронцовського районів.

Окупанти продовжують захоплення приміщень місцевих влад: захопили будівлю Дар'ївської сільської ради та Токарівського старостинського округу. Працівників на робочі місця не допустили. Залишили приміщення міської ради і представники громади Берислава. Під час візиту в окуповану область Пушиліна та Турчака колаборанти зазначили, що Росія тут назавжди і вони хочуть приєднати Херсонщину саме до РФ. Підтримку від жителів області окупанти не відчувають.

Миколаївщина: учора, після обіду Миколаївська область та обласний центр був обстріляний. Зокрема, у Вознесенському районі було завдано ракетного удару по об’єкту інфраструктури. Вдень та вночі були прильоти та обстріли за межами смт Березнегувате. За попередньою інформацією постраждалих немає.

Також росіянами було здійснено обстріл житлових кварталів одного із районів Миколаєва. Пожежі, що виникли, були ліквідовані відповідною службою. Окрім того, внаслідок ракетного обстрілу відбулося загоряння Галицинівського лісу. Пожежу оперативно ліквідували.

Уночі знову завдано ракетного удару по віддаленому району обласного центру. Протягом доби в результати обстрілів Миколаївщини п’ятеро поранених, одна людини померла. Деталі щодо постраждалих уточнюються.

Нагадаємо, згідно з даними Генштабу, на Донбасі гаряче на чотирьох напрямках.

До слова, Арестович порахував військових РФ на сході України.

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