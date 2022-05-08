Арестович порахував військових РФ на сході України

Росія перекидає частини з Сирії

Росія перекидає військові частини з Сирії на схід України. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі «Фейгін Live».

«Хтось заявив, що їх 63 тис. Я сміявся так, що мало зі стільця не впав. За реальними даними їх там 6 тис., за супероптимістичними – до 11 тис. Це що, там перебувала четверта частина армії Росії? Та вони б не помістилися там. Але їх перекидають дійсно», – повідомив Арестович.

Раніше Арестович назвав число втрат, після якого Росія нарешті прозріє. Радник голови Офісу президента вважає, що 25 тисяч загиблих росіян – це дуже мало для прозріння країни-агресора.

Нагадаємо, Арестович спростував інформацію про підбиття російського фрегата «Адмірал Макаров».

На його думку, інформацію про пошкодження фрегата могли «вкинути» самі російські військові.

Тим часом у відповідь Путіну НАТО розгортає безпрецедентні сили у повітрі (графіка).

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