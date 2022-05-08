На Харківщині від обстрілів окупантів зайнялися пожежі

У вогні загинула 83-річна жінка

Опівночі неділі, 8 травня, в Барвінковому Ізюмського району снаряд російських окупантів влучив у двоповерховий будинок. Зайнялася пожежа, загинула 83-річна жінка. Про це повідомило ДСНС у Харківській області в своєму зведенні.

«У результаті потрапляння боєприпасу сталася пожежа у квартирі на другому поверсі будівлі та охопила площу 50 кв. м. Силами підрозділів ДСНС вогонь вдалось ліквідувати о 03:05. Внаслідок вибуху сталося часткове руйнування конструкцій будинку, під якими рятувальники виявили тіло загиблої жінки 1939 р.н.», – йдеться в повідомленні.

Також через обстріли рятувальники виїздили на гасіння пожеж у двоповерховому та приватному будинку, а також у хвойному лісі. Пожежі сталися у Ізюмському та Чугуївському районах області.

Нагадаємо, на Харківщині окупанти продовжують атакувати мирних мешканців, є поранені.

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