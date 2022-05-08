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    Події в Україні

    На Харківщині від обстрілів окупантів зайнялися пожежі

    Ворог продовжує обстрілювати Харківську область - На Харківщині від обстрілів окупантів зайнялися пожежі
    Ворог продовжує обстрілювати Харківську область
    фото з відкритих джерел

    У вогні загинула 83-річна жінка

    Опівночі неділі, 8 травня, в Барвінковому Ізюмського району снаряд російських окупантів влучив у двоповерховий будинок. Зайнялася пожежа, загинула 83-річна жінка. Про це повідомило ДСНС у Харківській області в своєму зведенні.

    «У результаті потрапляння боєприпасу сталася пожежа у квартирі на другому поверсі будівлі та охопила площу 50 кв. м. Силами підрозділів ДСНС вогонь вдалось ліквідувати о 03:05. Внаслідок вибуху сталося часткове руйнування конструкцій будинку, під якими рятувальники виявили тіло загиблої жінки 1939 р.н.», – йдеться в повідомленні.

    Також через обстріли рятувальники виїздили на гасіння пожеж у двоповерховому та приватному будинку, а також у хвойному лісі. Пожежі сталися у Ізюмському та Чугуївському районах області.

    Нагадаємо, на Харківщині окупанти продовжують атакувати мирних мешканців, є поранені.

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    Теги: пожежа росія окупанти ДСНС війна Харківщина рятувальники Україна будинок жінка окупація #stoprussia
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    На Харківщині від обстрілів окупантів зайнялися пожежі