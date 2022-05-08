В Арцизі чули вибух, місто знеструмлене

У місті також зникла вода

Мешканців просять залишатися в укритті

Уранці 8 травня під час повітряної тривоги в місті Арциз на Одещині пролунали вибухи. Після цього в місті зникло світло та водопостачання. Про це інформує «Суспільне Одеса».

Також після вибуху перестав працювати один із операторів мобільного зв'язку.

Залишайтеся в укриттях та не нехтуйте власною безпекою.

Нагадуємо, фотографувати та знімати на відео «прильоти», якщо такі є, заборонено. Не ставайте коригувальниками ворожого вогню!

До слова, 3 травня по місту Арциз на Одещині окупанти завдали ракетного удару.

Напередодні окупанти випустили за добу 14 крилатих ракет по Одещині і Миколаївщині.

Одещину було атаковано 10 крилатими ракетами. Шість із них – по самій Одесі. Як стало відомо, російські хакери координували ракетні удари по Одесі.

Читайте також: