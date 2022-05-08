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    В Арцизі чули вибух, місто знеструмлене

    У місті також зникла вода - В Арцизі чули вибух, місто знеструмлене
    У місті також зникла вода
    фото з відкритих джерел

    Мешканців просять залишатися в укритті

    Уранці 8 травня під час повітряної тривоги в місті Арциз на Одещині пролунали вибухи. Після цього в місті зникло світло та водопостачання. Про це інформує «Суспільне Одеса».

    Також після вибуху перестав працювати один із операторів мобільного зв'язку.

    Залишайтеся в укриттях та не нехтуйте власною безпекою.

    Нагадуємо, фотографувати та знімати на відео «прильоти», якщо такі є, заборонено. Не ставайте коригувальниками ворожого вогню!

    До слова, 3 травня по місту Арциз на Одещині окупанти завдали ракетного удару.

    Напередодні окупанти випустили за добу 14 крилатих ракет по Одещині і Миколаївщині.

    Одещину було атаковано 10 крилатими ракетами. Шість із них – по самій Одесі. Як стало відомо, російські хакери координували ракетні удари по Одесі.

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    Теги: вибух росія окупанти вода Одеса війна Україна водопостачання місто окупація #stoprussia
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    В Арцизі чули вибух, місто знеструмлене