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    Події в Україні

    Вночі окупанти знову вдарили по Луганщині: під завалами будинку люди

    Окупанти гатять по житловій інфраструктурі Луганщини - Вночі окупанти знову вдарили по Луганщині: під завалами будинку люди
    Окупанти гатять по житловій інфраструктурі Луганщини
    фото з відкритих джерел

    Внаслідок нічних ударів на Луганщині пошкоджено 16 будинків

    У ніч на 8 травня російські війська відкрили вогонь по Шипіловому на Луганщині. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    Внаслідок обстрілу зруйновано двоповерховий будинок. За попередньою інформацією, під завалами опинилися 11 осіб.

    Також Гайдай повідомив, що внаслідок нічних обстрілів пошкоджено чотири будинки в Рубіжному, дев’ять – в Сєвєродонецьку, ще два – у Лисичанську. Евакуйований один поранений.

    Як повідомлялося, 7 травня російські війська скинули авіабомбу на школу в Білогорівці на Луганщині, в якій знаходилося близько 90 людей.

    Станом на вечір 7 травня з-під завалів було врятовано близько 30 осіб. Також увечері 7 травня рятувальники дістали тіла двох загиблих.

    За попередніми даними, загинули 60 осіб.

    Також 7 травня російські окупанти накрили «Градом» Привілля на Луганщині. Загинули двоє дітей. Жінка та ще дві дитини тяжко поранені.

    Раніше на Луганщині евакуаційний авто потрапило під ворожий обстріл, але вдалося вивезти 35 людей, вони вже прямують до Дніпра.

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    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
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    Вночі окупанти знову вдарили по Луганщині: під завалами будинку люди