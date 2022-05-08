«Нічого не змінить»: Зеленський – про можливе оголошення Путіним війни 9 травня

За словами Зеленського, через дії Путіна 9 травня може запам'ятатися світові як трагедія

Український президент вважає, що оголошення Росією війни з нашою державою для нас нічого не змінить

Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливе оголошення російським диктатором Володимиром Путіним війни з Україною 9 травня. Про це йшлося в його інтерв’ю FoxNews.

«Для нас це нічого не змінить. Для нас війна триває вже вісім років, повномасштабна війна – понад 70 днів», – сказав він.

За його словами, перемога, якої прагнуть росіяни, – це поразка цивілізованого світу.

Президент додав, що 9 травня може запам'ятатися світові як трагедія, кривавий день і як день, про який не можна забувати.

Відомо, що на початку травня українська розвідка повідомила, що Росія готується оголосити війну Україні (зараз росіяни називають бойові дії «спецоперацією», – ред.) через втрати у живій силі протягом останніх трьох місяців.

Орієнтовно Путін може це зробити під час святкових заходів на День Перемоги 9 травня. Публічне оголошення війни означає загальну мобілізацію в Росії.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації при РНБО України закликав напередодні та під час 8-9 травня особливо уважними до сигналів повітряної тривоги.

Також у МВС попередили, що Путін планує 9 травня оголосити про анексію територій України.