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    Події в Україні

    «Нічого не змінить»: Зеленський – про можливе оголошення Путіним війни 9 травня

    За словами Зеленського, через дії Путіна&nbsp;9 травня може запам'ятатися світові як трагедія - «Нічого не змінить»: Зеленський – про можливе оголошення Путіним війни 9 травня
    За словами Зеленського, через дії Путіна 9 травня може запам'ятатися світові як трагедія
    фото з відкритих джерел

    Український президент вважає, що оголошення Росією війни з нашою державою для нас нічого не змінить

    Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливе оголошення російським диктатором Володимиром Путіним війни з Україною 9 травня. Про це йшлося в його інтерв’ю FoxNews.

    «Для нас це нічого не змінить. Для нас війна триває вже вісім років, повномасштабна війна – понад 70 днів», – сказав він.

    За його словами, перемога, якої прагнуть росіяни, – це поразка цивілізованого світу.

    Президент додав, що 9 травня може запам'ятатися світові як трагедія, кривавий день і як день, про який не можна забувати.

    Відомо, що на початку травня українська розвідка повідомила, що Росія готується оголосити війну Україні (зараз росіяни називають бойові дії «спецоперацією», – ред.) через втрати у живій силі протягом останніх трьох місяців.

    Орієнтовно Путін може це зробити під час святкових заходів на День Перемоги 9 травня. Публічне оголошення війни означає загальну мобілізацію в Росії.

    Нагадаємо, Центр протидії дезінформації при РНБО України закликав напередодні та під час 8-9 травня особливо уважними до сигналів повітряної тривоги.

    Також у МВС попередили, що Путін планує 9 травня оголосити про анексію територій України.

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    Теги: День Перемоги росія окупанти війна путін мобілізація Україна окупація #stoprussia
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    «Нічого не змінить»: Зеленський – про можливе оголошення Путіним війни 9 травня