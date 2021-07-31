В Україні повністю вакцинували від коронавірусу понад два мільйони осіб
Минулої доби повністю імунізували 61861 людину
Протягом доби працювали 873 мобільні бригади, 2485 пунктів щеплення та 255 центрів вакцинації
За попередню добу в Україні вакцинували 150080 людей, загалом дві дози вакцини отримали уже понад два мільйони українців. Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
З усіх вакцинованих, першою дозою щеплено – 88219 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 61861 особу.
Загалом з початку кампанії з вакцинації проведено 5526204 щеплення. Вакциновано – 3525850 осіб, з них отримали першу дозу – 3525848 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 2000356 осіб (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).
Вакцинація забезпечувала силами 873 мобільних бригад з імунізації, 2485 пунктів щеплення та 255 центрів вакцинації.
Найбільше кількості щеплень за 30 липня 2021 року було проведено в м. Києві – 21014 щеплень, а протягом усього періоду вакцинальної кампанії – також у м. Києві – 836657 щеплень.
Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 916 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 61, медпрацівників – 43. Також за минулу добу госпіталізовано – 486 осіб, летальних випадків – 15, одужало – 510 осіб.