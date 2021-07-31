В Україні повністю вакцинували від коронавірусу понад два мільйони осіб

Протягом доби працювали 873 мобільні бригади, 2485 пунктів щеплення та 255 центрів вакцинації

За попередню добу в Україні вакцинували 150080 людей, загалом дві дози вакцини отримали уже понад два мільйони українців. Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

З усіх вакцинованих, першою дозою щеплено – 88219 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 61861 особу.

Загалом з початку кампанії з вакцинації проведено 5526204 щеплення. Вакциновано – 3525850 осіб, з них отримали першу дозу – 3525848 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 2000356 осіб (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).

Вакцинація забезпечувала силами 873 мобільних бригад з імунізації, 2485 пунктів щеплення та 255 центрів вакцинації.

Найбільше кількості щеплень за 30 липня 2021 року було проведено в м. Києві – 21014 щеплень, а протягом усього періоду вакцинальної кампанії – також у м. Києві – 836657 щеплень.

Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксовано 916 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 61, медпрацівників – 43. Також за минулу добу госпіталізовано – 486 осіб, летальних випадків – 15, одужало – 510 осіб.