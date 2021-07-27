Шпигунський скандал в Угорщині: люди вийшли на протест проти уряду Орбана

Угорці вийшли на вулицю з вимогою про відставку уряду

У Будапешті близько тисячі людей в понеділок вийшли на протест через появу інформації про те, що уряд використовував потужне шпигунське програмне забезпечення для таємного стеження. Повідомляється, що стеження велося за критично налаштованими журналістами, юристами та представниками бізнесу. Про це пише видання Associated Press.

Протестний марш відбувся більш ніж через тиждень після того, як журналісти-розслідувачі повідомили, що цифрові пристрої близько 300 осіб стали жертвами шпигунського програмного забезпечення в Угорщині. Серед них – не менше 10 юристів і 5 журналістів.

«Цей скандал показує, що ми більше не можемо говорити про верховенство права в Угорщині. Наша вимога – відставка уряду», – заявила Анна Донат, угорська депутатка Європарламенту, присутня на демонстрації.

Після публікації результатів розслідування щодо шпигунської програми Pegasus угорське агентство журналістських розслідувань Direkt36 опублікувало свої дані про те, що президент Угорської колегії адвокатів, колишній державний секретар і мер-опозиціонер також стали жертвами шпигунського програмного забезпечення.

Угорські посадовці відмовилися підтвердити або спростувати, чи використовував уряд програмне забезпечення Pegasus, але заявили, що всі дії щодо таємного стеження проводяться відповідно до угорського законодавства.

Виступаючи минулого тижня в Брюсселі, міністр юстиції Юдіт Варга не сказала, чи купувала Угорщина Pegasus. Водночас вона заявила, що «кожній країні потрібні такі інструменти».

Акцію протесту в понеділок організували кілька опозиційних політичних партій, які об'єдналися, щоб кинути виклик прем'єр-міністру Віктору Орбану і його правлячій партії «Фідес» на виборах в наступному році.

Зазначимо також, що Орбан хоче зустрітись із Зеленським. Рішення має прийняти українська сторона.