Вакцинація в Україні. За добу медики зробили понад 70 тисяч щеплень

З 24 лютого у країні проведено 2 998 614 щеплень проти коронавірусу

Другу дозу вакцини отримали 47 682 людини

За весь період вакцинальної кампанії проти коронавірусу Sars CoV 2 в Україні проведено 2 998 614 щеплень, із них майже третина – це другі дози вакцини. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Протягом 5 липня 73 234 людини щеплено проти Covid-19: одну дозу вакцини отримали 25 552 людини, другу – 47 682 людини.

У цей понеділок працювали: 481 мобільна бригада, 1 128 пунктів щеплення, 7 центрів вакцинації.

З 24 лютого у країні проведено 2 998 614 щеплень проти коронавірусу.

Щеплено 2 100 540 людей, із них першу дозу вакцини отримали 2 100 538 людей, повністю імунізовані – 898 076 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Тим часом, Міністерство охорони здоров’я зареєструвало в Україні вакцину Janssen (Johnson&Johnson) від Covid-19 для екстреного медичного застосування. Про це 5 липня повідомляє МОЗ України.

Janssen – це векторна вакцина розроблена фірмою Janssen, якою володіє компанія Johnson&Johnson. Вакцина містить знешкоджений аденовірус людини, в який вмонтовано ДНК, що кодує шипоподібний білок вірусу SARS-CoV-2. Потребує температури зберігання від +2 до +8 С. Для повної імунізації достатньо однієї дози.

Зазначимо, за тиждень в Україні вакцинували рекордну кількість людей. Також за добу 4 липня в Україні щеплено проти коронавірусу 24 363 людини.

Зазначимо, 4 липня в одній області не виявили жодного нового хворого на Covid-19. Всього в Україні коронавірус діагностували у 244 осіб за добу. Одужали 419 пацієнтів, ще 14 померли.

Крім того, у ніч на 3 липня стало відомо про смерть 47-річного мешканця Вінницької області за чотири години після щеплення вакциною Pfizer.

Згодом у Pfizer відреагували на смерть українця після вакцинації.