Обрано голову Верховного Суду України

Валентина Данішевська очолить Верховний Суд

Пленум нового Верховного Суду України обрав Валентину Данішевську на посаду голови суду. За це рішення проголосували 67 учасників пленуму. Валентина Данішевська - директор Центру комерційного права. Як відомо, у Києві сьогодні проходить перший Пленум нового Верховного Суду, на якому мають обрати голову та його заступника. У залі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Валентина Данішевська очолить Верховний Суд

Пленум нового Верховного Суду України обрав Валентину Данішевську на посаду голови суду.

За це рішення проголосували 67 учасників пленуму.

Валентина Данішевська - директор Центру комерційного права.

Як відомо, у Києві сьогодні проходить перший Пленум нового Верховного Суду, на якому мають обрати голову та його заступника. У залі зареєструвалося 111 новообраних суддів.

На порядку денному стоять питання визначення дня початку роботи Верховного Суду, обрання голови ВС та його заступника, обрання секретаря Пленуму ВС, затвердження Положення про апарат ВС, структури суду і штатного розпису апарату ВС.

Також на пленумі мають ухвалити стратегію діяльності Верховного Суду.

Уже прийнято рішення, що новий склад Верховного Суду офіційно розпочне свою роботу 15 грудня 2017 року.

Нагадаємо, 10 листопада президент видав указ про призначення 114 кандидатів на посади суддів Касаційного господарського, Касаційного адміністративного, Касаційного кримінального, Касаційного цивільного судів у складі Верховного суду, а 11 листопада новопризначені судді склали присягу.