  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У центральний офіс Приватбанку завітали озброєні люди

    • Розсилка
    У центральний офіс Приватбанку завітали озброєні люди

    Наразі деталі слідчих дій, які відбуваються в фінустанові, не відомі

    ПриватБанк підтверджує, що до їхнього головного офісу у Дніпрі прийшли невідомі озброєні люди.

    Громадське повідомляє, що прессекретар банку Інна Музичук підтвердила факт візиту до банку невідомих:

    «Підтверджую візит невідомих осіб із зброєю. Обшуку ніякого не було», - заявила вона.

    Водночас видання НВ.Бізнес пише з посиланням на пресслужбу банку, що Соборне відділення поліції міста Дніпра проводить обшуки у Центральному офісі ПриватБанку.

    Також інвестиційний банкір Сергій Фурса написав у Facebook про поліцейські обшуки у державному банку. Він це пов'язує із зустріччю олігарха Ігоря Коломойського з президентом Зеленським у вівторок, 10 вересня.

    «Тільки вчора президент зустрівся з Коломойським, а вже сьогодні поліція прийшла з обшуками до державного Приватбанку», - йдеться у повідомленні Фурси.

    До слова, раніше радник президента пояснив, за яких умов можливі домовленості з Коломойським щодо «Привату».

    Також нагадаємо, що наприкінці липня головою наглядової ради Приватбанку стала Шерон Icкі.

    Читайте також
    обшук Дніпро Приватбанк поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ