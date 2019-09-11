У центральний офіс Приватбанку завітали озброєні люди



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Наразі деталі слідчих дій, які відбуваються в фінустанові, не відомі

ПриватБанк підтверджує, що до їхнього головного офісу у Дніпрі прийшли невідомі озброєні люди.

Громадське повідомляє, що прессекретар банку Інна Музичук підтвердила факт візиту до банку невідомих:

«Підтверджую візит невідомих осіб із зброєю. Обшуку ніякого не було», - заявила вона.

Водночас видання НВ.Бізнес пише з посиланням на пресслужбу банку, що Соборне відділення поліції міста Дніпра проводить обшуки у Центральному офісі ПриватБанку.

Також інвестиційний банкір Сергій Фурса написав у Facebook про поліцейські обшуки у державному банку. Він це пов'язує із зустріччю олігарха Ігоря Коломойського з президентом Зеленським у вівторок, 10 вересня.

«Тільки вчора президент зустрівся з Коломойським, а вже сьогодні поліція прийшла з обшуками до державного Приватбанку», - йдеться у повідомленні Фурси.

До слова, раніше радник президента пояснив, за яких умов можливі домовленості з Коломойським щодо «Привату».

Також нагадаємо, що наприкінці липня головою наглядової ради Приватбанку стала Шерон Icкі.