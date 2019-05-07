ОБСЄ заявила про скупчення танків і «Градів» поблизу Луганська



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В центрі окупованого Луганська місія ОБСЄ зафіксувала «Гради»

Місія ОБСЄ зафіксувала 3 травня 15 ракетних систем залпового вогню «Град», розміщених в ОРЛО з порушенням лінії відведення, а 4 травня – пʼять «Градів», танки, гаубиці та ЗРК безпосередньо в окупованому Луганську.

Про це повідомляється в опублікованому 6 травня звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

«3 травня міні-БПЛА СММ зафіксував сім реактивних систем залпового вогню (РСЗВ; БМ-21 «Град», 122 мм) на полігоні поблизу н. п. Міусинськ (62 км на південний захід від Луганська); та 8 РСЗВ (БМ-21) біля н. п. Садовий (57 км на південний захід від Луганська)», - йдеться у повідомленні.

Крім того, 4 травня спостерігачі бачили пʼять танків (Т-72), пʼять самохідних гаубиць (2С1 «Гвоздика», 122 мм), десять буксируваних гаубиць (Д-30 — пʼять одиниць і стільки ж 2А65 «Мста-Б», 152 мм), пʼять РСЗВ (БМ-21), пʼять зенітних ракетних комплексів (9К35 «Стріла-10») і два протитанкові ракетні комплекси (9К111 «Фагот», 120 мм) у центрі окупованого Луганська.

За межами виділених місць зберігання озброєння 3 травня міні-БПЛА СММ зафіксував 12 танків (Т-64), сім самохідних гаубиць (2С1), 12 буксируваних гаубиць (Д-30) і три зенітні ракетні комплекси (9К35) на полігоні біля Міусинська.

Також було зафіксовано два танки (Т-64), три протитанкові гармати (МТ-12 «Рапіра», 100 мм), самохідну гаубицю (2С1), ствол і башту самохідної артилерійської гармати (2С9 «Нона-С», 120 мм), які встановлювали на бронетранспортер (МТ-ЛБ), і 17 буксируваних гаубиць (2А65 — девʼять одиниць, 2A36 «Гіацинт-Б», 152 мм — вісім одиниць) поблизу н. п. Хрустальний (кол. Красний Луч; 56 км на південний захід від Луганська).