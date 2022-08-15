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Обстріл Харкова: рашисти влучили у зупинку громадського транспорту

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обстріл Харкова: рашисти влучили у зупинку громадського транспорту
фото ілюстративне

Двоє жителів міста отримали поранення

Сьогодні, 15 серпня, російські загарбники почали обстрілювати Салтівський район Харкова. В результаті чого щонайменше дві людини отримали поранення. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

«Російські окупанти завдають ударів по Харкову. Увага, жителі Салтівського району, перебуваєте в укриттях», –написав він.

Мер міста Ігор Терехов повідомив, що двоє жителів міста отримали поранення. Внаслідок обстрілів. «Обстріл Салтівського району. Двоє поранених. Знову поруч із зупинкою громадського транспорту», – написав він.

Терехов додав, що в Салтівському районі також під обстріл окупантів потрапила дев'ятиповерхівка. «Приліт на дах, попередньо без жертв. Горить гаражний кооператив. Прошу всіх бути обережними», – додав він.

Як раніше повідомлялося, у ніч на понеділок, 15 серпня, російські війська знову обстріляли Харків. Це сталося о 2:50. Окупанти поцілили у Слобідський район міста. 

Нагадаємо, триває 173-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог намагається вести наступальні дії на Краматорському та Бахмутському напрямках, але успіху не має. 

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Теги: Харків війна обстріл

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