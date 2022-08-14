Колаборанти на Харківщині отруїлися російською гуманітарною

Окупанти позбавили людей можливості працювати та змушують їх брати подачки

Борівська громада, що на Харківщині, перебуває під тимчасовою окупацією російських загарбників. Позбавивши людей можливості працювати, отримувати зарплати та пенсії, окупанти періодично видають себе за благодійників та роздають харчі. Про це ідеться на сторінці громади у Facebook.

«Відомі неодноразові випадки, коли люди отримували розлади травлення та труїлися продуктами з російської гуманітарки», – ідеться у повідомленні.

Харчові отруєння пережили й члени сімей активних колаборантів, зокрема, з села Піски-Рідьківські.

«Вони, ймовірно, споживали ці продукти більше за інших», – припускають у громаді.

Нагадаємо, на Луганщині невідомі підірвали автомобіль колаборанта Аскяра Лайшева, якого окупанти призначили так званим «начальником МРЕО».