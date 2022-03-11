Обстріл Миколаєва: одна людина поранена, пошкоджені цивільні об'єкти

Окупанти обстріляли місто з північно-східного боку

Після обстрілу Миколаєва російськими військами одну людину поранено, пошкоджено ряд об'єктів, у тому числі житлові будинки. Про це у Телеграмі повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Окупанти обстріляли місто з північно-східного боку. Є пошкодження ряду об'єктів, одна людина поранена», – написав Кім.

За його словами, інформації про жертв немає.

«Велася безладна стрілянина по цивільних об'єктах. Орки прикривають своє переміщення. Було ще два прильоти - на (вулицю - ред.) Будівельників і на стоянку Епіцентру, але там без пошкоджень», – додав голова ОВА.

Як повідомлялося, увечері 11 березня російські війська обстріляли місто Миколаїв з важкої артилерії.

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