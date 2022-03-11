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    Події в Україні

    Рашисти знову обстрілюють Миколаїв

    Українські військові дають відсіч ворогу у Миколаєві - Рашисти знову обстрілюють Миколаїв
    Українські військові дають відсіч ворогу у Миколаєві
    фото: facebok/oleg banderas

    Приблизно о 20:00 в місті почалися обстріли

    Російські загарбники продовжують намагатися захопити українські міста. У Миколаєві приблизно о 19:50 11 березня увімкнули сирени, й через кілька хвилин вороги почали обстрілювати місто.

    Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що приблизно о 20:00 в місті почалися обстріли.

    «Стріляють по місту мерзотники з північно-східної сторони», – зазначив Кім.

    За годину до цього Кім оприлюднив відео, про яке написав, що це база «орків» у полі, у бік Кандибіно.

    Вдень очільник Миколаївщини повідомив, що ворог, аби приховати свою поразку під Миколаєвом, хоче зробити ротацію військ 17 березня.

    «Не встигнуть. Ми не дамо їм це зробити», – запевнив Кім.

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    Теги: Росія окупанти війна обстріл Миколаїв
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    Рашисти знову обстрілюють Миколаїв