Рашисти знову обстрілюють Миколаїв

Приблизно о 20:00 в місті почалися обстріли

Російські загарбники продовжують намагатися захопити українські міста. У Миколаєві приблизно о 19:50 11 березня увімкнули сирени, й через кілька хвилин вороги почали обстрілювати місто.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що приблизно о 20:00 в місті почалися обстріли.

«Стріляють по місту мерзотники з північно-східної сторони», – зазначив Кім.

За годину до цього Кім оприлюднив відео, про яке написав, що це база «орків» у полі, у бік Кандибіно.

Вдень очільник Миколаївщини повідомив, що ворог, аби приховати свою поразку під Миколаєвом, хоче зробити ротацію військ 17 березня.

«Не встигнуть. Ми не дамо їм це зробити», – запевнив Кім.

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