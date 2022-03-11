ООН має докази застосування Росією заборонених касетних бомб

Використання цієї зброї було заборонено у 2008 році міжнародною конвенцією

Використання касетних бомб у житлових районах міст може призвести до великих жертв

Управління ООН з прав людини отримало достовірні повідомлення про декілька випадків застосування російськими військами касетних боєприпасів у населених пунктах України. Про це заявила журналістам офіційний представник організації Ліз Троссел.

«Через їхню широку дію застосування касетних боєприпасів у населених пунктах несумісне з принципами міжнародного гуманітарного права, що регулюють ведення бойових дій», – заявила Тросселл.

«Нагадуємо російській владі, що завдання ударів по цивільних особах та цивільних об'єктах, а також так зване «бомбардування територій» та інші форми невиборчих атак заборонені міжнародним правом і можуть бути прирівняні до воєнних злочинів», – наголосила вона.

Одна касетна бомба може містити мінімум десять мін та дрібних деталей до них, які знаходяться на спеціальних стінках-перегородках. Тобто в бомбі розміщується велика кількість маленьких бомб, які після детонації в повітрі висипаються та розсипаються по всій зоні ураження.

Авіаснаряди, які розміщуються в касетній бомбі, часто начиняються дрібними осколками та іншими дрібними елементами. Вони вирізняються широким спектром дії та застосовуються для ураження живої сили або для ліквідації колони техніки.

Використання касетних бомб у житлових районах міст може призвести до великих жертв. Використання цієї зброї було заборонено у 2008 році міжнародною конвенцією.

Напередодні російські окупанти завдали авіаудару касетними бомбами по селищу Селекційне у Харківській області.

10 березня військовослужбовці збройних сил Російської Федерації нанесли авіаудар по селищу Селекційне, в Харківському районі, у результаті загинула 73-річна жінка.

Суббоєприпаси ПТАБ-1М на Одещині

Нещодавно авіація Росії скинула на Одещині касетну бомбу РБК-500, але, схоже, більша частина суббоєприпасів ПТАБ-1М не вибухнула.

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