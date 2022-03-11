  1. Головна
  2. Країна
  3. Кримінал
рус
    Кримінал

    ООН має докази застосування Росією заборонених касетних бомб

    Використання цієї зброї було заборонено у 2008 році міжнародною конвенцією - ООН має докази застосування Росією заборонених касетних бомб
    Використання цієї зброї було заборонено у 2008 році міжнародною конвенцією
    фото: commons.wikimedia.org

    Використання касетних бомб у житлових районах міст може призвести до великих жертв

    Управління ООН з прав людини отримало достовірні повідомлення про декілька випадків застосування російськими військами касетних боєприпасів у населених пунктах України. Про це заявила журналістам офіційний представник організації Ліз Троссел.

    «Через їхню широку дію застосування касетних боєприпасів у населених пунктах несумісне з принципами міжнародного гуманітарного права, що регулюють ведення бойових дій», – заявила Тросселл.

    «Нагадуємо російській владі, що завдання ударів по цивільних особах та цивільних об'єктах, а також так зване «бомбардування територій» та інші форми невиборчих атак заборонені міжнародним правом і можуть бути прирівняні до воєнних злочинів», – наголосила вона.

    Одна касетна бомба може містити мінімум десять мін та дрібних деталей до них, які знаходяться на спеціальних стінках-перегородках. Тобто в бомбі розміщується велика кількість маленьких бомб, які після детонації в повітрі висипаються та розсипаються по всій зоні ураження.

    Авіаснаряди, які розміщуються в касетній бомбі, часто начиняються дрібними осколками та іншими дрібними елементами. Вони вирізняються широким спектром дії та застосовуються для ураження живої сили або для ліквідації колони техніки.

    Використання касетних бомб у житлових районах міст може призвести до великих жертв. Використання цієї зброї було заборонено у 2008 році міжнародною конвенцією.

    Напередодні російські окупанти завдали авіаудару касетними бомбами по селищу Селекційне у Харківській області.

    10 березня військовослужбовці збройних сил Російської Федерації нанесли авіаудар по селищу Селекційне, в Харківському районі, у результаті загинула 73-річна жінка.

    Суббоєприпаси ПТАБ-1М на Одещині

    Суббоєприпаси ПТАБ-1М на Одещині

    Нещодавно авіація Росії скинула на Одещині касетну бомбу РБК-500, але, схоже, більша частина суббоєприпасів ПТАБ-1М не вибухнула.

    Читайте також:
    Теги: Росія окупанти авіація ООН війна бомбардування злочин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    ООН має докази застосування Росією заборонених касетних бомб