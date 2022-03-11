Терористи знову зірвали евакуацію з Бучі та Гостомеля

У Макарові та Бородянці вороги не припиняли обстріли і не дали вивезти людей

Російські окупанти не дотримують домовленостей щодо гуманітарних коридорів

Сьогодні 12 автобусів, які прямували до Білогородки, були зупинені російськими військовими на блокпосту. Окупанти заборонили їм проїзд попри те, що маршрут було заявлено. Про це повідомила на брифінгу віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції Ірини Верещук.

«Це не відповідає дійсності, бо цей маршрут було заявлено. Червоний Хрест вказав, що росіяни підтвердили готовність відкрити маршрут в цьому напрямку», – заявила Верещук.

Водночас на маршруті з міста Макарів Київської області в місто Житомир евакуація була зірвана через порушення режиму припинення вогню зі сторони російських окупантів.

Теж саме стосується й маршруту з міста Бородянка.

Як відомо. сьогодні під Києвом окупанти обстріляли людей, які чекали на евакуацію: є поранені.

Нагадаємо, учора з Бучі вдалось евакуювати понад 2 тис. осіб (відео).

Напередодні ж у Бучі окупанти зірвали евакуацію людей.

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