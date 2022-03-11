Окупанти використовують Запорізьку АЕС як військову базу (відео)

Запорізька АЕС перебуває під контролем російських загарбників

На майданчику захопленої окупантами Запорізької атомної станції російські загарбники розмістили свою техніку. Про це повідомляє «Енергоатом».

«Окупанти використовують Запорізьку АЕС як військову базу. Кілька зразків військової техніки на майданчику станції», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Запорізька АЕС та місто Енергодар перебувають під контролем російських військових формувань.

Під час штурму ЗАЕС було обстріляно з артилерійських систем будівлі навчально-тренувального центру, в результаті чого частина приміщень центру згоріла, в частині приміщень є пошкодження, а також снаряди, що не розірвалися.

Російські окупанти, що захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує із Запорізькою атомною електростанцією

Також нагадаємо, що МАГАТЕ втратило зв'язок із захопленою окупантами Запорізькою АЕС.



