Обвал будинку у Єгипті: під завалами є люди (фото)

Рятувальникам вдалося витягти живими з-під уламків чотирьох осіб

У п'ятницю, 25 червня, в єгипетському місті Олександрія сталося часткове обвалення житлового будинку. Під завалами знаходяться люди. Про це повідомляє телеканал Sky News Arabia.

За інформацією силових структур, повністю обвалився один з прольотів будівлі. Рятувальникам вдалося витягти живими з-під уламків чотирьох осіб, пошуки ще кількох сімей тривають.

Видання зазначає, що через застарілі конструкції власникам будинку ще кілька років тому було виписано Припис на знесення будівлі.

Нагадаємо, в окрузі Маямі-Дейд, що в американському штаті Флорида, обвалилася частина 12-поверхової будівлі, у результаті чого загинула щонайменше четверо людей. Доля ще 159 залишається невідомою. Розбори завалів та пошуково-рятувальна операція триває.