  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Обвал будинку у Єгипті: під завалами є люди (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Обвал будинку у Єгипті: під завалами є люди (фото)
    Фото: Donia_Alyoum/twitter

    Рятувальникам вдалося витягти живими з-під уламків чотирьох осіб

    У п'ятницю, 25 червня, в єгипетському місті Олександрія сталося часткове обвалення житлового будинку. Під завалами знаходяться люди. Про це повідомляє телеканал Sky News Arabia.

    За інформацією силових структур, повністю обвалився один з прольотів будівлі. Рятувальникам вдалося витягти живими з-під уламків чотирьох осіб, пошуки ще кількох сімей тривають.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Обвал будинку у Єгипті: під завалами є люди (фото)
    Обвал будинку у Єгипті: під завалами є люди (фото)

    Видання зазначає, що через застарілі конструкції власникам будинку ще кілька років тому було виписано Припис на знесення будівлі.

    Нагадаємо, в окрузі Маямі-Дейд, що в американському штаті Флорида, обвалилася частина 12-поверхової будівлі, у результаті чого загинула щонайменше четверо людей. Доля ще 159 залишається невідомою. Розбори завалів та пошуково-рятувальна операція триває.

    Читайте також:

    Теги: трагедія Єгипет будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Обвал будинку у Єгипті: під завалами є люди (фото)