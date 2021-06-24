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    Трагедія в центрі Києва: чоловік випав з будинку на Хрещатику

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    Трагедія сталась&nbsp;на вулиці Хрещатик, 7/11 - Трагедія в центрі Києва: чоловік випав з будинку на Хрещатику
    Трагедія сталась на вулиці Хрещатик, 7/11
    Фото: Київ оперативний

    Причини та обставини смерті встановлюють правоохоронці

    24 червня на Хрещатику в центрі Києва стався трагічний випадок. Чоловік упав із висоти. Смерть настала миттєво. Про це повідомляє «Київ оперативний».

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    Трагедія в центрі Києва: чоловік випав з будинку на Хрещатику
    Трагедія в центрі Києва: чоловік випав з будинку на Хрещатику

    За інформацією «Обозревателя», інцидент стався на вулиці Хрещатик, 7/11. Чоловік випав із вікна на 7 поверсі.

    «На вигляд загиблому близько 25-30 років. На місце події викликали медиків та поліцейських. Причини та обставини смерті, чи було це вбивство чи нещасний випадок, встановлять правоохоронці», – розповіло виданню поінформоване джерело.

    Всі подробиці встановлюються правоохоронцями.

    Як повідомлялося, 22 червня на вулиці Данченка в Подільському районі столиці сталась трагедія. Із вікна 20 поверху багатоповерхівки випала дівчина. Вона загинула миттєво.

    23 травня 13-річна дівчина впала з висоти четвертого поверху в Івано-Франківську.

    16 березня у Києві юнак викинувся з вікна багатоповерхівки на вулиці Ващенко. За попередньою інформацією, хлопець наважився на відчайдушний крок після сварки з матір'ю.

    На початку травня на вулиці Академіка Доброхотова у Святошинському районі Києва чоловік випав з четвертого поверху 5-поверхового будинку.

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    Теги: трагедія Київ смерть самогубство чоловік Хрещатик
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    Трагедія в центрі Києва: чоловік випав з будинку на Хрещатику