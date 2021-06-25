Байден оголосив режим надзвичайної ситуації у Флориді: що сталося
Американський лідер підписав указ про оголошення надзвичайної ситуації в штаті Флорида після обвалення там житлового будинку
В американському місті Серфсайд сталося масштабне обвалення будівлі, доля 99 осіб залишається невідомою.
Як повідомляє пресслужба Білого дому, президент США Джо Байден оголосив про режим надзвичайної ситуації у Флориді.
Американський лідер підписав указ про оголошення надзвичайної ситуації в штаті Флорида після обвалення там житлового будинку. Також Байден розпорядився надати місцевій владі федеральну допомогу.
Зазначимо, після обвалення будинку у Флориді доля 99 осіб залишається невідомою. Близько 35 осіб дістали з-під завалів.
Рятувальна операція триває.
Раніше стало відомо, що в окрузі Маямі-Дейд, що в американському штаті Флорида, обвалилася частина 12-поверхової будівлі, у результаті чого загинула щонайменше одна жінка, ще восьмеро людей дістали поранення.