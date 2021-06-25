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    Байден оголосив режим надзвичайної ситуації у Флориді: що сталося

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    Після обвалення будинку у Флориді доля 99 осіб залишається невідомою - Байден оголосив режим надзвичайної ситуації у Флориді: що сталося
    Після обвалення будинку у Флориді доля 99 осіб залишається невідомою
    Фото: IntelPointAlert

    Американський лідер підписав указ про оголошення надзвичайної ситуації в штаті Флорида після обвалення там житлового будинку

    В американському місті Серфсайд сталося масштабне обвалення будівлі, доля 99 осіб залишається невідомою.

    Як повідомляє пресслужба Білого дому, президент США Джо Байден оголосив про режим надзвичайної ситуації у Флориді.

    Американський лідер підписав указ про оголошення надзвичайної ситуації в штаті Флорида після обвалення там житлового будинку. Також Байден розпорядився надати місцевій владі федеральну допомогу.

    Зазначимо, після обвалення будинку у Флориді доля 99 осіб залишається невідомою. Близько 35 осіб дістали з-під завалів.

    Рятувальна операція триває.

    Раніше стало відомо, що в окрузі Маямі-Дейд, що в американському штаті Флорида, обвалилася частина 12-поверхової будівлі, у результаті чого загинула щонайменше одна жінка, ще восьмеро людей дістали поранення.

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    Теги: США Джозеф Байден Флорида президент будинок надзвичайна ситуація
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    Байден оголосив режим надзвичайної ситуації у Флориді: що сталося