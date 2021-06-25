Київрада дозволила забудовнику Табачника знести історичний особняк

Забудовник-«інвестор» ТОВ «Грааль» з 2009 року безкарно довів пам’ятку до аварійного стану та в судовому порядку виніс пам'ятку з державного реєстру

Депутати Київської міської ради підтримали проєкт рішення про передачу земельної ділянки під стародавньою садибою відомих київських архітекторів В. Ніколаєва, О. Шварценберга та С. Рикачова на вулиці Грушевського, 4Б у центрі Києві ТОВ «Грааль».

За рішення проголосували 87 депутатів, лише двоє натиснули «проти», пише Хмарочос.

Земельну ділянку передали в оренду компанії «Грааль» для будівництва, експлуатації та обслуговування офісно-готельного центру на місці пам’ятки архітектури.

Як відомо, наближений до Дмитра Табачника, колишнього міністра освіти і науки часів Януковича, забудовник-«інвестор» ТОВ «Грааль» з 2009 року безкарно довів пам’ятку до аварійного стану та в судовому порядку виніс пам'ятку з державного реєстру, щоб перебудувати її на багатоповерхівку.

Перед засіданням всім депутатам роздали інформаційну довідку від забудовника про будівництво офісно-готельного центру з рендерами об’єкту. В ній вказано, що реалізація проєкту має для Києва стратегічне містобудівне значення. Ці рендери не є проєктом чи будь-яким іншим офіційним документом, а лише пропозиціями.

З 1989 року будинок на Грушевського, 4б визнали непридатним для проживання, а його мешканців виселили. В 2006 році колишні мешканці приватизували квартири і продали їх фірмі «Грааль». Проте не всі приміщення належать компанії, тому передача ділянки в оренду передбачає імовірне знищення чужого майна.

Київські захисники історичної спадщини проводили мітинги на захист цієї будівлі більше 10 років. У 2000 роках було представлено проєкт будівництва. Згідно з ним, на місці старої забудови мав з’явитися готельно-офісний комплекс «Столичний» висотою 160 метрів. У 2011 році будинок внесли до реєстру історичних будівель. Через місяць суд скасував дане рішення.

Департамент архітектури та містобудування не надавав містобудівних умов та обмежень для будівництва на Грушевського, 4б. Також відсутній детальний план території.

Будинок на вулиці Грушевського, 4Б становить величезну цінність, як приклад ранньої забудови вулиці Грушевського поблизу вулиці Хрещатик, яка майже не збереглася, має унікальний внутрішній дворик. Завдяки системі сходів будинок є своєрідною з’єднувальною ланкою між вулицями Грушевського та Хрещатиком і горою, на якій стоїть колишній Інститут шляхетних дівчат.

Також цей будинок є прикладом багатоетапної дореволюційної забудови Києва: проект належить відомому київському архітектору В. Ніколаєву. Але у формуванні сучасного об'єму будинку брали участь і інші київські архітектори – О. Шварценберг та С. Рикачов.

Зазначена пам'ятка є останньою будівлею в садибі відомих київських підприємців Бонадурерів, які були підданими Швейцарії.

Нагадаємо, 16 січня 2019 року виникла пожежа у старовинній будівлі на вул. Грушевського, 4Б. Пожежа в особняку виникає вже не вперше.

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