Будинок під Києвом, що постраждав від вибуху й пожежі, відремонтують

Ремонт поверхів, даху та місць загального користування будинку профінансує місцева влада

Білогородська сільська рада профінансує ремонт поверхів, місць загального користування та даху будинку по вул. Володимирській, 99, що постраждав від пожежі 21 червня. Про це повідомив у Facebook сільський голова Білогородки Антон Овсієнко.

Також після обстеження та технічної експертизи буде виділено матеріальну допомогу власникам квартир на відновлення помешкань.

«Втім уже зараз надаємо допомогу постраждалим, що перебувають на лікуванні, вирішуємо питання оренди житла для тимчасового розміщення родин на час проведення експертиз та робіт із відновлення будинку», – сказав Овсієнко.

«Максимально прискоримо всі процедури, пов'язані з технічною експертизою та оцінкою збитків. Втім є порядок, якого маємо дотриматися. Спочатку рішенням сесії виділимо кошти для проведення технічної експертизи, які надійдуть на рахунок ОСББ. Він має бути відкритий у Державному казначействі. На підставі висновків розробимо кошторис, виділимо кошти та проведемо відповідні закупівлі. Після цього ремонтні бригади матимуть змогу приступити до виконання робіт із відновлення будинку, інженерних комунікацій та мереж, покрівлі», – пояснив голова.

Наразі триває робота з відновлення документів, зокрема, на нерухомість. Забезпечується цілодобова охорона будинку задля запобігання мародерству. Спеціальний патруль працюватиме постійно, до завершення ремонтно-відновлювальних робіт і повернення мешканців у свої домівки.

Нагадаємо, 21 червня у п’ятиповерховому житловому будинку в Білогородці о 13:20 у квартирі на третьому поверсі стався вибух з послідуючим горінням.

Пожежа розповсюдилась на четвертий і п’ятий поверхи, а також покрівлю. Руйнувань несучих конструкцій немає.

На місці події працювали 62 рятувальники. Вони вивели на свіже повітря 40 мешканців будинку.

Внаслідок пожежі двоє осіб потрапили до лікарні. Ще шестеро після огляду лікарями від госпіталізації відмовились.

Окрім цього, на місці пожежі виявили загиблу особу чоловічої статі.

Внаслідок пожежі постраждали близько 100 осіб.

22 червня поліція повідомила, що причиною вибуху у багатоповерхівці в Білогородці, що під Києвом, була спроба приховати вбивство.

Підозрюваний у вбивстві і підпалі в п’ятиповерховому будинку в Білогородці Київської області визнав провину. Правоохоронці оголосили йому підозру.