Очільник Маріуполя дав оцінку рішенню про введення режиму воєнного стану на Донеччині



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На думку мера Маріуполя Вадима Бойченка, воєнний стан взагалі потрібно було вводити ще раніше

«Зараз маємо адекватну реакцію від Верховного головнокомандувача», - впевнений мер Маріуполя

Мер Маріуполя Вадим Бойченко вважає, що питання введення воєнного стану в Україні дуже політизоване. Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».

За словами Бойченка, всі бачили, що відбувалося у Верховній Раді, але треба міркувати логічно.

«Якщо подивитися на те, що відбулося, то захопили наших хлопців. Реакція від президента була адекватною, адже потрібно було реагувати на ситуацію. Промовчати? Мабуть, це було б неправильно», - говорить Бойченко.

На думку мера, воєнний стан взагалі потрібно було вводити ще раніше. «Чому не ввели? Це інше питання. Але зараз маємо, на мій погляд, адекватну реакцію від Верховного головнокомандувача», - зазначив мер Маріуполя.

Як повідомлялося, прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксиру «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

Російська сторона звинуватила українські кораблі в «перетині державного кордону РФ» та у небезпечних маневрах.

У зв’язку з цим, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.