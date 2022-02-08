Очільник МЗС назвав підстави для застосування нових санкцій проти РФ

«Ми не можемо примусити Європейський Союз ввести санкції, але ми постійно наполягаємо, що навіть зараз є підстави для цього»

Такий інструмент стримування РФ від ескалації агресивних дій щодо України, я економічні санкції з боку країн заходу, наразі ще не використаний у повному обсязі. Таку думку в етері токшоу «Свобода слова на ICTV» висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Очільник МЗС наголосив, що робота із переконання західних партнерів у необхідності постійного посилення санкційного тиску на країну-аресорку є складним і безперервним процесом.

«За останні роки Росія зробила достатньо для того, щоб щодо неї вже були застосовані санкції. І найбільший приклад – це паспортизація (примус мешканців окупованих територій України отримувати паспорти громадян Російської Федерації – «Главком»). І тепер на її підстави вони вже закидають такі знаки, що ми, нібито, будемо захищати російських громадян на Донбасі. На жаль, серйозні санкції через паспортизацію поки-що не були застосовані», – зазначив Дмитро Кулеба.

Очільник МЗС додав, що наразі зовнішньополітичне відомство України постійно обговорює із західними партнерами необхідність застосування до наполягає до РФ нових санкцій.

«Ми не можемо примусити Європейський Союз ввести санкції, але ми постійно наполягаємо, що навіть зараз є підстави для того, щоб застосувати санкції проти Росії ще до того, як вони, можливо, вдадуться до якихось нових збройних дій», – наголосив Дмитро Кулеба.

Раніше очільник МЗС анонсував новий саміт Кримської платформи.

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