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    Кулеба анонсував новий саміт Кримської платформи

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    Цьогоріч саміт Кримської платформи&nbsp;пройде за участю парламентських делегацій різних країн - Кулеба анонсував новий саміт Кримської платформи
    Цьогоріч саміт Кримської платформи пройде за участю парламентських делегацій різних країн
    фото: dip

    Саміт Кримської платформи запланований на серпень

    Міністр закордонних справ Украхни Дмитро Кулеба анонсував новий саміт Кримської платформи, який запланований на серпень за участю парламентських делегацій різних країн. Про це Кулеба сказав на брифінгу за підсумками зустрічі з німецькою колегою Анналеною Бербок.

    «Крим теж був у нас сьогодні на порядку денному. Я поінформував Анналену про те, що в Україні в серпні пройде парламентський саміт Кримської платформи. Ми будемо чекати відповідну делегацію з Німеччини», – зазначив Кулеба.

    Нагадаємо, попри шалений опір Росії, 23 серпня 2021 року у Києві відбувся саміт Кримської платформи за участю делегатів із 46 країн. У спільній декларації учасники наголосили, що працюватимуть для «мирного припинення тимчасової окупації РФ території Криму та міста Севастополя».

    До цього очільник Кремля заявляв, що саміт Кримської платформи «носить провокаційний характер».

    До слова, успішність «Кримської платформи», на думку голови Меджлісу Рефата Чубарова, підштовхнула окупаційну владу Криму до більш жорстких репресій проти кримських татар.

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    Теги: Крим дипломатія Німеччина міністр саміт Україна Дмитро Кулеба
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    Кулеба анонсував новий саміт Кримської платформи