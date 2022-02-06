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    Кулеба відреагував на скандальні заяви Земана

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    Кулеба відреагував на&nbsp;слова Земана про ризики агресії РФ і небажання постачати зброю Україні - Кулеба відреагував на скандальні заяви Земана
    Кулеба відреагував на слова Земана про ризики агресії РФ і небажання постачати зброю Україні
    фото з відкритих джерел

    Земан не зможе нашкодити українсько-чеським відносинам, зазначив Кулеба

    Глава МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував заяви чеського президента Мілоша Земана, який сказав, що не поділяє побоювань щодо можливої агресії РФ проти України, і що не став би безоплатно надавати Україні озброєння. Відповідний пост Кулеба написав у Twitter.

    «Чергова спроба президента Земана завдати шкоди українсько-чеським відносинам завершиться черговою невдачею», – написав Кулеба.

    Глава українського зовнішньополітичного відомства написав, що з нетерпінням чекає в Україні свого чеського колегу Яна Ліпавського

    «Він [Ліпавський] представляє відповідальний уряд, який розуміє, яку небезпеку для Чехії та Європи загалом становить агресія РФ проти України», – зазначив Кулеба.

    Нагадаємо, президент Чехії Мілош Земан, відомий своєю проросійськістю, в інтерв'ю телеканалу CNN Prima news заявив, що не поділяє побоювань щодо можливої подальшої агресії Росії проти України.

    Раніше стало відомо, що Великобританія вдвічі збільшує чисельність військ в Естонії у складі НАТО.

    Теги: агресія Twitter уряд
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    Кулеба відреагував на скандальні заяви Земана