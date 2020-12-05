Росія використовує пандемію для послаблення санкцій – Кулеба

Окремі держави намагаються скористатися кризою у власних інтересах

Під час виступу у п’ятницю на сесії Генеральної асамблеї ООН український міністр зовнішніх справ Дмитро Кулеба звинуватив Російську Федерацію у використанні світової кризи для послаблення накладених на неї санкцій.

«На жаль, у процесі формування нашої спільної реакції на Covid-19 а також наслідків пандемії, ми не змогли уникнути відвертих маніпуляцій. У той час, коли світ як ніколи потребував єдності, невелика група країн вирішила безвідповідально скористатися ситуацією та спробувати реалізувати власні вузькі політичні інтереси та корисливі цілі», – заявив міністр.

Як повідомляє Укрінформ, у квітні 2020 року Росія запропонувала проєкт резолюції Генасамблеї ООН, який мав на меті послабити санкційний режим. Коли документ був заблокований, РФ винесла на затвердження ще одну версію з відредагованим текстом, однак з тією ж маніпулятивною сутністю. Україна не могла підтримати таку резолюцію й перервала так звану «процедуру умовчання», заблокувавши російську ініціативу.

Під час виступу в п’ятницю на Генасамблеї ООН, Дмитро Кулеба також заявив: «Ми впевнені, що такі маніпулятивні спроби можуть лише зашкодити важливій роботі, яку ми намагаємось зробити для зміцнення глобальної взаємодії в боротьбі з Covid-19». Міністр також зауважив, що Україна закликає всі країни працювати разом для ефективної боротьби зі спільним викликом. «Ми не повинні дозволяти використовувати скрутне становище в корисливих цілях або для дешевого популізму. Лише об’єднаними та відповідальними зусиллями можна подолати всі виклики, що стоять перед людством», – підкреслив глава МЗС України.