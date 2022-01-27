Кулеба назвав чотири фактора стримування агресії РФ

Глава МЗС України: Путіна може дійти висновку, що санкції, з якими він може зіткнутися, фактично виявляться терпимими

«Якщо ми досягнемо успіху за всіма чотирма пунктами, ми не дозволимо Путіну зруйнувати безпеку Європи», – вважає Кулеба

Для стримування Росії на тлі військового вторгнення в Україну є чотири напрямки. Про це на брифінгу заявив голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Перший – політично скоординовані, послідовні меседжі Росії, що її потенційне вторгнення в Україну провалиться, зустрінеться з дуже жорстким політичним та економічним спротивом з боку наших західних партнерів», – сказав він.

Другим чинником стримування є економічні санкції проти РФ.

«Ми чули багато важливих та надихаючих меседжів про ту ціну, яку Росії доведеться заплатити. На жаль, ці меседжі нещодавно були ослаблені через публічні дискусії про санкції, які не будуть введені проти Росії. Звичайно, це надихає Путіна і він може дійти висновку, що санкції, з якими він може зіткнутися, фактично виявляться терпимими», – зазначив міністр.

На його думку, тему про послаблення санкцій не слід порушувати. Україна сподівається, що буде розроблено потужний та послідовний пакет економічних заходів проти Росії.

Третій фактор стримування – це зміцнення співпраці з Україною у військовій сфері та у сфері оборони.

І, нарешті, четвертим напрямком, який може завадити російському вторгненню, є підтримка економічної та фінансової стабільності України. Кулеба наголосив, що РФ намагається підірвати українську економіку, проте не можна їй дозволити це зробити.

«Якщо ми досягнемо успіху за всіма чотирма пунктами, ми досягнемо успіху в цьому протистоянні, ми не дозволимо Путіну зруйнувати безпеку Європи», – резюмував Кулеба.

Нагадаємо, українські спецслужби розробили план на випадок путінського вторгнення.

До слова, Російська Федерація може атакувати українську територію з усіх сторін, у тім числі і з Придністров’я.

Джерело: Кореспондент.net