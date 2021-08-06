Один з найбільших корупційних напрямків. Мустафа Найєм розказав, чим займеться на посаді заступника міністра

Посадовець заявив, що відтепер буде писати тільки українською

Новопризначений заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм розповів на своїй сторінці у Facebook, як буде планувати свою роботу на новій посаді і про перехід на українську мову.

«Вчера в полночь мне позвонил Марк с вопросом, папа, говорят, тебя куда-то назначили, а я даже не знаю, кто ты теперь и чем будешь заниматься. Подвох был в том, что сын читает новости и, конечно же, догадывался; но очень ждал повода назвать папу «начальником шлагбаума»! В связи с этим, дорогой Марчелло, пишу этот пост специально для тебя.

Декілька годин тому офіційно набрало чинності розпорядження про моє призначення заступником Міністра інфраструктури. По-перше, з цього моменту усі мої пости про роботу будуть ЛИШЕ українською. Мене ніхто не примушує, просто так правильно.

По-друге, одразу хочу розповісти тобі, чим я буду і чим не буду займатися в міністерстві. Я не буду займатися будівництвом доріг, наглядати за ЖД, керувати портами і авіаперевезеннями. Цими напрямками займаються відповідні служби і профільні заступники. Зона моєї відповідальності – структурні підрозділи міністерства, які відповідають за автомобільні перевезення, Державна служба безпеки на транспорті та державні підприємства, які обслуговують ці сфери.

Не секрет, що це одне з найскладніших, токсичних та корупційних напрямків в міністерстві. На сьогоднішній день мої директорати і управління потопають у бюрократії, людей бракує, охочих прийти на держслужбу практично немає, в інспекції вирує хабарництво, керівники територіальних управлінь, які зазвичай є протеже політиків, опанували схеми поборів, на маршрутах процвітають нелегальні перевезення, а дозволи на міжнародні перевезення перепродаються та крадуться прямо зі складу. Ці проблеми накопичувались багато років до мене. І я не збираюся закривати на них очі. Але й вирішити їх всі за один день теж не обіцяю. Що я точно можу обіцяти – ЧУТИ учасників ринку і робити все від мене залежне і вони і пересічні громадяни розуміли, ЩО ми робимо, НАВІЩО мир робимо і ЯКУ КОРИСТЬ це принесе.

Ми вже більше двох місяців тісно спілкуємося з усіма сегментами ринку і частково вже анонсували наші ініціативи. Детальніше розповім по мірі готовності наших рішень. Наші пріоритети на сьогодні – максимальна цифровізація видачі та обліку ліцензій та дозволів, прозорість проведення конкурсів на маршрути і ЄКМТ, відкриття даних всіх суб'єктів ОТК, лібералізація пасажирських перевезень і публікація всіх конкурсних заявок, реорганізація Держслужби безпеки на транспорті та посилення контролю за нелегальними перевезеннями.

І щоб раз і назавжди поставити крапку щодо мого досвіду роботи і тез «він журналіст» і «досвіду у нього ніякого немає». Послухайте) я почав журналістську кар'єру шістнадцять років тому, коли багато хто з тих, хто зараз коментує мій досвід навіть гадки не мали, чим відрізняється політика від стратегії, служба від міністерства, а департамент від управління. З тих пір я п'ять років пропрацював у Верховній раді, з яких майже половину часу провів в регіонах, з нуля вибудовуючи департаменти патрульної поліції; довгий час був членом колегії МВС, здобув юридичну освіту, а після парламенту майже два роки обіймав посаду заступника Генерального директора «Укроборонпрому», де попри усі перепони нашій команді вдалось добитися ухвалення ключового Закону про корпоратизацію, провести першу за всю історію кампанії інвентаризацію нерухомості, земельних ділянок та інтелектуальної власності і не допустити незаконного відчуження жодного квадратного метра підприємств. Тому, при всій повазі, я прекрасно розумію тонкощі роботи держапарату – і як журналіст, і як депутат, і як керівник держпідприємства, і як чиновник. Але всі, кого це турбує більше ніж вечір п’ятниці, можуть продовжувати свій внутрішній монолог і коментувати відсутність у мене досвіду. А я тим часом продовжу підтверджувати свій досвід.

До зустрічі на барикадах. Обіцяю, буде жорстко і весело!».

Нагадаємо, Кабмін призначив Мустафу Найєма та Василя Шкуракова заступниками міністра інфраструктури.

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