За чотири місяці Найєм заробив в «Укроборонпромі» більше, ніж за весь 2020 рік

Колишній заступник гендиректора державного концерну «Укроборонпром» подав е-декларацію за 2021 рік

У січні-квітні 2021 року ексзаступник генерального директора з управління активами державного концерну «Укроборонпром» Мустафа Найєм заробив 3,25 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані електронної декларації чиновника перед звільненням, яку він оприлюднив 10 травня.

Крім зарплати, цього року Найєм отримав 3 тис. грн у вигляді додаткового блага від «Укроборонпрому».

На банківських рахунках колишній топ-менеджер держконцерну зберігає 936 тис. грн. Ще 300 тис грн – готівкою.

Як повідомляв «Главком», за 2020 рік Мустафа-Масі Найєм задекларував 3,14 млн грн сукупного доходу (у 2019 році його доходи становили 1,11 млн грн).

Наприкінці квітня 2021 року посада Найєма потрапила під скорочення.

Нагадаємо, Мустафу Найєма призначили заступником гендиректора «Укроборонпрому» в листопаді 2019 року. У той час концерн очолював колишній міністр економіки Айварас Абромавічус. Найєм був народним депутатом у минулому скликанні Верховної Ради. Брав участь у розробці антикорупційних законопроєктів та реформі поліції.

Також стало відомо, що суддя Шевченківського районного суду міста Києва Тетяна Овсеп'ян закрила кримінальне провадження щодо Саїтова Магомеда-Аміна, якого підозрюють у побитті народного депутата Мустафи Найєма.