Чому Найєма звільнено з «Укроборонпрому»? Гусєв назвав критерії

Найєм прийшов в «Укроборонпром» у листопаді 2019-го. Його скоротили навесні у 2021 році

Гусєв зазначив, що в процесі реформування вже було скорочено 10% працівників концерну

Після схвалення нового оборонного законопроєкту в «Укроборонпромі» працюватимуть конкретні проєктні групи, які розбудовуватимуть напрямки оборонно-промислового комплексу. Заступник генерального директора «Укроборонпрому» з управління активами Мустафа Наєм не підійшов під ці критерії, його скоротили. Про це йдеться в інтерв’ю «Главкому» із гендиректором «Укроборонпрому» Юрієм Гусєвим.

Гусєв зазначив, що в процесі реформування вже було скорочено 10% працівників концерну.

«На сьогодні ми маємо оптимізовану структуру державного концерну. Після схвалення законопроєкту № 3822 працюватимуть конкретні проєктні групи, які спрямовуватимуть зусилля на створення тих галузевих бізнес-одиниць, що мають бути створені в різних напрямках оборонно-промислового комплексу. Щодо тих традиційних підприємств, які в нас виробляють бронетехніку, ракетні, радарні системи. Ми також працюємо над тим, аби забезпечити кібербезпеку й кіберзахист», – розповів він.

Гусєв прямо не відповів, чому під скорочення потрапив Найєм. Він лише зазначив, що працівників звільняли саме за вищезгаданими критеріями.

«Якщо ви хочете поставити питання – чому я прийняв рішення про звільнення Мустафи Найєма, моя відповідь є дуже простою. Я свої кадрові рішення не коментую ні щодо Мустафи, якого знаю багато років, ні щодо інших працівників, які залишають нашу команду», – сказав Гусєв.

Гендиректор «Укроборонпрому також відмовився розповісти, що встиг зробити Найєм на своїй колишній посаді.

Нагадаємо, Мустафу Найєма призначили заступником гендиректора «Укроборонпрому» в листопаді 2019 року. У той час концерн очолював колишній міністр економіки Айварас Абромавічус. У квітні 2021 року Найєм пішов із концерну. За рік він заробив в «Укроборонпромі» 3 млн грн.