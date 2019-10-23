У Держгеокадастрі відкрили розширені дані про земельні ділянки



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Інформація оновлюватиметься автоматично один раз на добу

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру оприлюднила розширені дані про земельні ділянки.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«Держгеокадастр почав оприлюднювати висновки про розгляд проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Інформація оновлюватиметься автоматично один раз на добу», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що там розміщено інформацію про дату реєстрації, реєстраційний номер проекту та його розробника, територіальний орган Держгеокадастру за місцем розташування земельної ділянки, статус розгляду проекту, дату, номер та тип висновку, а також прізвище експерта територіального органу Держгеокадастру, що видав висновок.

Відкритий доступ - за посиланням: https://land.gov.ua/exterritoriality/.

Крім того, функціонал дозволяє здійснювати пошук за вибраним параметром, зокрема за регіоном, типом або статусом висновку.