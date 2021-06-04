Одіозний регіонал, який сім років переховувався в Росії, готується витерти підошви об голову українського журналіста

До України повернувся одіозний соратник Януковича

Одіозний екснардеп від «Партії регіонів» Микола Левченко, якого оголошували у розшук, повернувся з Росії до України. Всі кримінальні справи проти нього закрили. Як виявилося, ще рік тому Левченко погрожував відомому журналісту Віталію Сичу при зустрічі «плюнути» в обличчя та «витерти підошви об голову».

Переписку з погрозами оприлюднив Сич та нагадав, що сім років тому під час Революції гідності, напередодні важливого політичного голосування в парламенті, він виклав у фейсбуці телефонні номери регіоналів. У центрі Києва тоді вже розстрілювали людей.

«Шість років потому, десь торік я отримав наступне повідомлення від колишнього регіонала і секретаря Донецької міськради Миколи Левченка. А сьогодні дізнався, що всі кримінальні справи проти нього закриті і він повернувся в Україну», – констатує журналіст.

Як стало відомо 3 червня, ексрегіонал Левченко, який переховувався в Росії, повернувся в Україну. Про повернення Левченка до України повідомив його адвокат Олег Курчин. Адвокат написав, що його бюро виграло в Європейському суді з прав людини справу проти України за позовом Левченка. Згідно з рішенням ЄСПЛ, держава повинна виплатити ексдепутату 1100 євро компенсації.

Предметом позову були дії прокуратури Київської області, що не виконала рішення Шевченківського суду про закриття справи щодо Левченка. На думку суду, державне обвинувачення не довело наявність зв'язку між заявами Левченка і заворушеннями на території Донецької та Луганської областей і створенням передумов для подальшої ескалації збройного конфлікту. Рішення виніс суддя Олег Лінник, відомий тим, що засудив до умовного терміну «бригадира тітушок» Юрія Крисіна у справі про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія. Після закриття справи Левченка суддя Лінник вийшов на пенсію.

У травні 2019 року Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження щодо співробітника прокуратури, який не закрив справу Левченка.

Левченку інкримінували ч. 3 ст. 161 Кримінального кодексу (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії). Йшлося про антиукраїнські заяви депутата під час так званої «російської весни».

Левченко з 2015 року переховувався в Росії від українського правосуддя. Бо саме Левченко 28 лютого 2014 року допоміг тодішньому колабораціоністові Павлові Губарєву.

«Саме Микола Левченко 28 лютого 2014 року допоміг Павлу Губарєву озвучити свій «ультиматум» на сесії Донецької міської ради. Після цього в Донецьку почалися заворушення, які пізніше переросли в бойові дії», – прокоментував повернення регіонала журналіст із Донецька Денис Казанський.

Нагадаємо, ексрегіонал та соратник Ахметова Борис Колесніков став головою нової партії.

Наприкінці квітня у ЗМІ з’явилася інформація, що оточення Ріната Ахметова (а, можливо, і безпосередньо він сам) працює над створенням нового політичного проєкту, який може про себе заявити вже протягом кількох наступних місяців.

Згодом Колесніков розповів про створення партії «Україна – наш дім».

«У нас є фахівці і зі Львова, з Ужгорода, і з Луцька, і з Вінниці, і з Одеси, і з Харкова, і з Дніпра. З «Опозиційного блоку» в партії поки немає нікого, а з «Партії регіонів» – кілька людей. Конкретні прізвища ви зможете дізнатися на з’їзді», – зазначив він.

Борис Колесніков – ексвіцепрем’єр України, ексміністр інфраструктури, народний депутат V, VI та VII cкликань від Партії регіонів, бізнесмен.