Ікони повернули, а про золотий значок «Партія регіонів» забули. Антикорупційний суд став на бік Богатирьової

Колишня міністерка охорони здоров’я в уряді Азарова Раїса Богатирьова поступово повертає своє майно, арештоване одразу після Революції гідності

Колишню керівницю міністерства охорони здоров’я Раїсу Богатирьову підозрювали у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах

Вищий антикорупційний суд зобов’язав спеціалізовану антикорупційну прокуратуру повернути готівку та коштовності, які належать міністерці охорони здоров’я в уряді Азарова Раїсі Богатирьовій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу від 14 травня.

Мова про 30,8 тис. грн, 1,6 тис. євро і $1,5 тис; банківський метал – золотий злиток вагою 2,5 грами 999,9 проби, виробництва Швейцарія; дві золоті сережки 585 проби вагою 7,72 грами; каміння 2 цитрин 2,59 грам; значок «Партія регіонів», золото 585 проби, вага 1,34 грами.

Перераховане майно слідчі генпрокуратури виявили на початку листопада 2014 року під час обшуків офісних приміщень сина Богатирьової, який був акціонером та членом наглядової ради ПАТ «Фармстандарт-Біолік». Ця фірма отримувала мільйонні контракти від МОЗ за поставку медпрепаратів, коли ним керувала Раїса Богатирьова.

Тоді ж під час обшуків правоохоронці натрапили не лише на готівку ексміністерки часів Януковича, а й на інші її речі. Зокрема, було знайдено сім ікон, картину із зображенням народження Ісуса Христа і речі, які мають історико-культурну цінність: дароносиця, виготовлена із срібла, ртутною позолотою та гравіюванням XVIII століття; вазочка для цукерок, XIX століття.

Усе вилучене майно Раїси Богатирьової перебувало під арештом з 6 листопада 2014 року до початку липня 2020 року. Вищий антикорупційний суд 8 липня 2020 року скасував арешт майна ексвіцепрем'єр-міністра-міністра охорони здоров’я, оскільки у Раїси Богатирьової був відсутній статус підозрюваної (при цьому ще 20 жовтня 2014 року слідство надіслало їй письмову підозру, а 21 жовтня того ж року її оголосили у розшук).

Через майже рік, 5 травня 2021 року, адвокат Богатирьової Дмитро Бєляєв знову подав скаргу до антикорупційного суду з проханням повернути всі речі його клієнтки, арешт яких був скасований у липні 2020 року.

Крім цього, адвокат просив суд зобов`язати прокурора виключити відомості з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо повідомлення про підозру пані Богатирьовій. На що антикорупційний суд відповів: чинний КПК України не регламентує термін, протягом якого прокурор повинен видалити відомості з Єдиного реєстру досудових розслідувань про повідомлення особі про підозру. Такі вимоги містяться виключно у положенні про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення.

«Таким чином, зазначений вид бездіяльності, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, не може бути предметом судового контролю з боку слідчого судді», – пояснив суддя.

Наразі спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржує ухвалу Вищого антикорупційного суду щодо повернення майна Богатирьовій в Апеляційній палаті цього ж суду.

Окремо треба наголосити, що в ухвалі Печерського райсуду від 27 жовтня 2014 року було сказано, що розмір ймовірної шкоди у кримінальному провадженні за ч.5 ст. 191 КК України, де фігурує колишня віцепрем'єр-міністр-міністр охорони здоров’я, становить 6,48 млн грн.

Нагадаємо, 4 червня 2020 року пресслужба ВАКС повідомила, що Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала запобіжний захід колишній очільниці міністерства охорони здоров'я Раїсі Богатирьовій. Таке рішення було прийнято через невручення прокуратурою Києва Богатирьової повідомлення про підозру.

Довідково. Раїса Богатирьова з лютого по грудень 2012 року була віцепрем’єр-міністром України – міністром охорони здоров’я, з грудня 2012 по лютий 2014 року – міністром охорони здоров’я України.

У жовтні 2014 року вона була оголошена у розшук Генеральною прокуратурою України, а 12 січня 2015 року – у міжнародний розшук. На той час її місцезнаходження було невідоме.

27 серпня 2019 року Богатирьова повернулася в Україну і була затримана в аеропорту «Київ» (Жуляни). 28 серпня 2019 року Печерський райсуд столиці обрав колишній очільниці МОЗ запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 6 млн грн.

29 серпня 2019 року Богатирьова вийшла зі слідчого ізолятора під заставу. Її обвинувачують у розтраті державних коштів в особливо великих розмірах.