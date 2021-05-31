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    Колесніков повертається у політику: ексрегіонал та соратник Ахметова став головою нової партії

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    &laquo;До ідеї створення партії ми&nbsp;йшли майже 30 років&raquo;, заявив на з&rsquo;їзді колишній регіонал Борис Колесніков - Колесніков повертається у політику: ексрегіонал та соратник Ахметова став головою нової партії

    «До ідеї створення партії ми йшли майже 30 років», заявив на з’їзді колишній регіонал Борис Колесніков

    Фото: stopcor.org

    Борис Колесніков став лідером партії «Україна – наш дім»

    На першому з'їзді нової політичної партії «Україна – наш дім», що відбувся 30 травня в Києві, взяли участь понад 200 представників з усіх областей України.

    Як повідомляє «Інтерфакс-Україна», зокрема, на з'їзді було обрано лідером партії Бориса Колеснікова – політика, бізнесмена та соратника олігарха Ріната Ахметова.

    «До ідеї створення партії ми йшли майже 30 років, ретельно опрацьовували контури ідеології майбутньої політичної сили – не політичного проєкту, а саме партії», – сказав Колесніков на форумі після з'їзду партії.

    За словами ексрегіонала, головна властивість його соратників по партії – «професіоналізм». Також на з'їзді делегати затвердили програму і статут політичної сили й обрали керівні органи.

    Нагадаємо, наприкінці квітня у ЗМІ з’явилася інформація, що оточення Ріната Ахметова (а, можливо, і безпосередньо він сам) працює над створенням нового політичного проєкту, який може про себе заявити вже протягом кількох наступних місяців.

    Згодом Колесніков розповів про створення партії «Україна – наш дім».

    «У нас є фахівці і зі Львова, з Ужгорода, і з Луцька, і з Вінниці, і з Одеси, і з Харкова, і з Дніпра. З «Опозиційного блоку» в партії поки немає нікого, а з «Партії регіонів» – кілька людей. Конкретні прізвища ви зможете дізнатися на з’їзді», – зазначив він.

    Борис Колесніков – ексвіцепрем’єр України, ексміністр інфраструктури, народний депутат V, VI та VII cкликань від Партії регіонів, бізнесмен.

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    Теги: Партія регіонів Борис Колесніков Рінат Ахметов партії політика
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    Колесніков повертається у політику: ексрегіонал та соратник Ахметова став головою нової партії