«Ще одне щупальце російської гідри». Соцмережі бурхливо обговорюють, як Колесніков створює партію
Нова партія Бориса Колеснікова буде презентована протягом місяця
Політик, бізнесмен і соратник олігарха Ріната Ахметова Борис Колесніков створює нову політичну силу. Українці в мережі бурхливо відреагували на цю новину.
Українці в мережі з недовірою поставилися до новини про створення Колесніковим нової партії.
«Чергове щупальце російської гідри. Чим більше витягнуть із Росії грошей, тим краще», «Правильна назва: Україна – наша дійна корова», «Без державного корита ніяк», «Мало їм ДНР», – пишуть коментатори.
Нагадаємо, наприкінці квітня у ЗМІ з’явилася інформація, що оточення Ріната Ахметова (а, можливо, і безпосередньо він сам) працює над створенням нового політичного проєкту, який може про себе заявити вже протягом кількох наступних місяців.
Згодом Колесніков розповів про створення партії «Україна – наш дім». Презентація цієї політичної сили відбудеться протягом наступних 30 днів (тобто в кінці травня – початку червня) і вона не буде партією одного регіону.
«У нас є фахівці і зі Львова, з Ужгорода, і з Луцька, і з Вінниці, і з Одеси, і з Харкова, і з Дніпра. З «Опозиційного блоку» в партії поки немає нікого, а з «Партії регіонів» – кілька людей. Конкретні прізвища ви зможете дізнатися на з’їзді», – зазначив він.
Борис Колесніков – ексвіцепрем’єр України, ексміністр інфраструктури, народний депутат V, VI та VII cкликань від Партії регіонів, бізнесмен.