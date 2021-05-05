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    «Ще одне щупальце російської гідри». Соцмережі бурхливо обговорюють, як Колесніков створює партію

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    Нова партія Бориса Колеснікова буде презентована протягом місяця - «Ще одне щупальце російської гідри». Соцмережі бурхливо обговорюють, як Колесніков створює партію
    Нова партія Бориса Колеснікова буде презентована протягом місяця
    Фото з відкритих джерел

    Нова партія Бориса Колеснікова буде презентована протягом місяця

    Політик, бізнесмен і соратник олігарха Ріната Ахметова Борис Колесніков створює нову політичну силу. Українці в мережі бурхливо відреагували на цю новину.

    Українці в мережі з недовірою поставилися до новини про створення Колесніковим нової партії.

    «Чергове щупальце російської гідри. Чим більше витягнуть із Росії грошей, тим краще», «Правильна назва: Україна – наша дійна корова», «Без державного корита ніяк», «Мало їм ДНР», – пишуть коментатори.

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    «Ще одне щупальце російської гідри». Соцмережі бурхливо обговорюють, як Колесніков створює партію
    «Ще одне щупальце російської гідри». Соцмережі бурхливо обговорюють, як Колесніков створює партію

    Нагадаємо, наприкінці квітня у ЗМІ з’явилася інформація, що оточення Ріната Ахметова (а, можливо, і безпосередньо він сам) працює над створенням нового політичного проєкту, який може про себе заявити вже протягом кількох наступних місяців.

    Згодом Колесніков розповів про створення партії «Україна – наш дім». Презентація цієї політичної сили відбудеться протягом наступних 30 днів (тобто в кінці травня – початку червня) і вона не буде партією одного регіону.

    «У нас є фахівці і зі Львова, з Ужгорода, і з Луцька, і з Вінниці, і з Одеси, і з Харкова, і з Дніпра. З «Опозиційного блоку» в партії поки немає нікого, а з «Партії регіонів» – кілька людей. Конкретні прізвища ви зможете дізнатися на з’їзді», – зазначив він.

    Борис Колесніков – ексвіцепрем’єр України, ексміністр інфраструктури, народний депутат V, VI та VII cкликань від Партії регіонів, бізнесмен.

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    Теги: ДНР Свобода радіо Борис Колесніков партії українці Україна
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