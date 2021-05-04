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    Соратник Ахметова зізнався, що створює нову партію, і «відкрив карти»

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    Борис Колесніков заявив, що самостійно займається створенням нової партії - Соратник Ахметова зізнався, що створює нову партію, і «відкрив карти»
    Борис Колесніков заявив, що самостійно займається створенням нової партії
    Фото: Ліга

    Нова партія Бориса Колеснікова буде презентована протягом місяця

    Колишній віцепрем’єр України, соратник олігарха Ріната Ахметова Борис Колесніков створює нову політичну силу. Про це він підтвердив у коментарі «Радіо Свобода».

    «Я справді займаюся створенням нового політичного проєкту. Він матиме назву «Україна – наш дім». Його основна ідея – зібрати найкращих людей з усіх сфер: промислового та аграрного сектору, сфери інформаційних технологій, медицини, освіти, соціальної сфери, малого та середнього бізнесу. Ідея створити таку партію у мене виникла давно, бо останнім часом в українській політиці гостро відчувається дефіцит професійних селфмейд-людей, і політична сила, над якою я працюю, готова їх запропонувати», – розповів Колесніков.

    За його словами, презентація цієї політичної сили відбудеться протягом наступних 30 днів (тобто наприкінці травня – на початку червня) і вона не буде партією одного регіону.

    «У нас є спеціалісти і зі Львова, і з Ужгорода, і з Луцька, і з Вінниці, і з Одеси, і з Харкова, і з Дніпра. З «Опозиційного блоку» у партії поки що немає нікого, а з Партії регіонів – кілька людей. Конкретні прізвища ви зможете дізнатись на з’їзді», – зауважив Колесніков.

    Він також додав, що основна мета його політсили – «менше номенклатурщини – більше свободи».

    «Щодо потенційних виборців, то вони у нас є всюди: десь – більше, десь – менше, але всюди, від студентства до пенсіонерів», – підсумував Колесніков.

    За словами політика, створенням партії «Україна – наш дім» він займається самостійно.

    Нагадаємо, наприкінці квітня у ЗМІ з’явилася інформація, що оточення Ріната Ахметова (а, можливо, і безпосередньо він сам) працює над створенням нового політичного проєкту, який може про себе заявити вже протягом кількох наступних місяців.

    Борис Колесніков – ексвіцепрем’єр України, ексміністр інфраструктури, народний депутат V, VI та VII cкликань від Партії регіонів, бізнесмен.

    Теги: Борис Колесніков партії політика
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