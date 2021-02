Папа Римський уперше призначив жінку заступницею секретаря Синоду

Папа Римський Франциск вперше призначив жінку на посаду заступника секретаря Синоду єпископів.

Нею стала француженка Наталі Бекварт. Про це повідомляє Vatican News.

Французька черниця Наталі Бекварт працює з Синодом як консультант з 2019 року. Тепер вона матиме право голосу в органі, який консультує понтифіка і обговорює деякі з найбільш спірних питань Римсько-католицької церкви.

Коментуючи призначення, генеральний секретар Синоду Єпископів кардинал Маріо Ґрек зазначив, що це рішення відображає прагнення Папи «до більшої участі жінок в процесі ухвалення рішень в церкві».

Наталі Бекварт народилася 1969 року у Франції. Закінчила школу управління за спеціальністю менеджмент та підприємництво, вивчала філософію в Університеті Сорбони у Парижі.

Синод єпископів - надзвичайно важливий орган у Ватикані. Саме там обговорюють найбільш суперечливі питання в Римо-католицькій церкві. Своєю чергою, понтифік повинен дослухатись до їхньої думки. Сестра Бекварт вже три роки працює консультанткою Синоду. Натомість тепер як заступниця секретаря матиме ще й виборче право.

Таке рішення понтифіка - це ще один крок у реалізації його мети. Йдеться про посилення ролі жінки в Римо-католицькій церкві. До слова, протягом минулого року Папа Франциск призначив вісім жінок на керівні посади.

Крім того, у січні 2021 року року він змінив церковний закон. Тепер жінки можуть брати активнішу участь у богослужіннях: прислужувати біля вівтаря, читати священні тексти на літургіях і роздавати причастя.

#PopeFrancis appoints two new Under-Secretaries to the General Secretariat of the Synod of Bishops: Sr Nathalie Becquart and Fr Luis Marín de San Martín.https://t.co/7v6jcf2i2n