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    Папа Римський уперше призначив жінку заступницею секретаря Синоду

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    <span>Сестра Наталі Бекварт з Франції</span> - Папа Римський уперше призначив жінку заступницею секретаря Синоду
    Сестра Наталі Бекварт з Франції
    Фото: lavie.fr

    У Синоді єпископів обговорюють найбільш суперечливі питання в Римо-католицькій церкві

    Папа Римський Франциск вперше призначив жінку на посаду заступника секретаря Синоду єпископів.

    Нею стала француженка Наталі Бекварт. Про це повідомляє Vatican News.

    Французька черниця Наталі Бекварт працює з Синодом як консультант з 2019 року. Тепер вона матиме право голосу в органі, який консультує понтифіка і обговорює деякі з найбільш спірних питань Римсько-католицької церкви.

    Коментуючи призначення, генеральний секретар Синоду Єпископів кардинал Маріо Ґрек зазначив, що це рішення відображає прагнення Папи «до більшої участі жінок в процесі ухвалення рішень в церкві».

    Наталі Бекварт народилася 1969 року у Франції. Закінчила школу управління за спеціальністю менеджмент та підприємництво, вивчала філософію в Університеті Сорбони у Парижі. 

    Синод єпископів - надзвичайно важливий орган у Ватикані. Саме там обговорюють найбільш суперечливі питання в Римо-католицькій церкві. Своєю чергою, понтифік повинен дослухатись до їхньої думки. Сестра Бекварт вже три роки  працює консультанткою Синоду. Натомість тепер як заступниця секретаря матиме ще й виборче право.

    Таке рішення понтифіка - це ще один крок у реалізації його мети. Йдеться про посилення ролі жінки в Римо-католицькій церкві. До слова, протягом минулого року Папа Франциск призначив вісім жінок на керівні посади.

    Крім того, у січні 2021 року року він змінив церковний закон. Тепер жінки можуть брати активнішу участь у богослужіннях: прислужувати біля вівтаря, читати священні тексти на літургіях і роздавати причастя.

    Ще одним заступником Секретаря Синоду Єпископів став іспанський священник Луїс Марін де сан Мартін.

    Крім того, Папа Франциск встановив міжнародний день дідусів і бабусь

    Теги: церква реформа Папа Римський Європа Франція релігія жінка
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