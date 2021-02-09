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    В Україні коронавірус виявили ще у 2656 людей

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    <span>В Україні знову зростає кількість хворих на коронавірус</span> - В Україні коронавірус виявили ще у 2656 людей
    В Україні знову зростає кількість хворих на коронавірус
    Фото з відкритих джерел

    За даними МОЗ одужало вчора 8865 людей

    За минулу добу, 8 лютого, в Україні зафіксовано 2656 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 157 дітей та 229 медпрацівників. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

    Також за минулу добу з діагнозом ковід було госпіталізовано 865 осіб. Від ускладнень хвороби померли 127 пацієнтів. За даними МОЗ одужало вчора 8 865 людей.

    Здійснено тестувань за добу – 30 901 (зокрема методом ПЛР – 17 658, методом ІФА – 13 243).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1 249 646 осіб;
    • одужало – 1 084 608 осіб;
    • летальних випадків – 23 771;
    • проведено ПЛР-тестувань – 6 419 781.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (525), Закарпатській (276), м. Київ (243), Чернівецькій (194) та Запорізькій (164) областях.

    Кількість захворювань в регіонах за добу:

    • м. Київ – 243 випадки;
    • Вінницька область – 47 випадків;
    • Волинська область – 58 випадків;
    • Дніпропетровська область – 71 випадок;
    • Донецька область – 59 випадків;
    • Житомирська область – 17 випадків;
    • Закарпатська область – 276 випадків;
    • Запорізька область – 164 випадки;
    • Івано-Франківська область – 525 випадків;
    • Київська область – 90 випадків;
    • Кіровоградська область – 20 випадків;
    • Луганська область – 49 випадків;
    • Львівська область – 97 випадків;
    • Миколаївська область – 57 випадків;
    • Одеська область – 90 випадків;
    • Полтавська область – 72 випадки;
    • Рівненська область – 86 випадків;
    • Сумська область – 26 випадків;
    • Тернопільська область – 51 випадок;
    • Харківська область – 124 випадки;
    • Херсонська область – 52 випадки;
    • Хмельницька область – 31 випадок;
    • Черкаська область – 150 випадків;
    • Чернівецька область – 194 випадки;
    • Чернігівська область – 7 випадків.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Теги: Міністерство охорони здоров'я Київ медицина лікарня Максим Степанов хвороби вірус коронавірус
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