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    Коронавірус у Києві: за добу виявлено майже 250 хворих

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    Захворювання на коронавірус підтверджується тестуванням - Коронавірус у Києві: за добу виявлено майже 250 хворих
    Захворювання на коронавірус підтверджується тестуванням
    Фото з відкритих джерел

    У порівнянні з попередньою добою в Києві виявлено втричі більше нових випадків Covid-19

    За минулу добу, 8 лютого, у Києві коронавірус виявлено у 243 людей. Це на 155 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 7 лютого було 88 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 130567 випадків захворювання на Covid-19.

    «За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (525), Закарпатській (276), м. Київ (243), Чернівецькій (194) та Запорізькій (164) областях», – повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 79624 особи, померли 2447 осіб.

    У Київській області зафіксовано 70728 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 90 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 97 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 60404 особи, померли 1158 людей.

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1249646 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 8 лютого зафіксовано 2656 хворих на коронавірус. 

    Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 8 лютого у Києві було підтверджено 130324 випадки захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 88 осіб.  

    У Київській області було 70638 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 97 нових хворих.

    Нагадаємо, найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 9 грудня – у 1899 людей.

    Теги: Київ статистика Київщина Максим Степанов епідемія коронавірус
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