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    У світі

    Папа Римський розширив права жінок у церкві

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    Папа Римський розширив права жінок у церкві та дозволив їм прислужувати біля вівтаря - Папа Римський розширив права жінок у церкві
    Папа Римський розширив права жінок у церкві та дозволив їм прислужувати біля вівтаря
    Фото: Reuters

    Жінкам дозволили читати священні тексти, прислужувати біля вівтаря і роздавати причастя під час богослужіння

    Папа Римський Франциск зробив ще один крок до більшої рівності жінок в римо-католицькій церкві. Він змінив церковний закон, дозволивши їм прислужувати біля вівтаря, читати священні тексти на літургіях та роздавати причастя під час богослужіння.

    Відповідний указ Папа підписав 11 січня, передає Reuters.

    У ньому офіційно закріпили те, що і так уже відбувається в католицькій церкві у багатьох країнах протягом довгого часу. Але зі зміною Кодексу канонічного права тепер консервативні єпископи не зможуть позбавляти жінок в єпархіях можливості виконувати ці ролі.

    Водночас у Ватикані підкреслили, що нові правила не є свідчення того, що колись жінкам дозволять бути священниками.

    В указі Франциск зазначає, що зробив це після богословських роздумів. У супровідному листі він також вказує, що хоче дати «стабільність і суспільне визнання» жінкам, які вже виконують свої ролі у церкві.

    Папа Римський Франциск виступає за поступове розширення ролі жінок у Ватикані. У серпні минулого року він призначив шістьох жінок на керівні посади в раді, яка курує фінансами Ватикану.

    Раніше Папа вже призначав жінок заступницями міністра закордонних справ, директорками музеїв Ватикану і заступницями глави пресслужби Ватикану. Також чотири жінки за Франциска стали радницями Синоду єпископів, який готує важливі зустрічі.

    Франциск створив також комісії для вивчення історії жінок-дияконів в перші століття існування католицької церкви, відповідаючи на заклики жінок дозволити їм займати ці посади.

    Диякони, як і священники, висвячені в служителі. Вони можуть не служити месу, але проповідувати, навчати від імені церкви, хрестити й проводити весілля, поминки та похорони, а також навіть вести прихід з дозволу єпископа.

    Теги: церква Папа Римський закон жінка указ
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