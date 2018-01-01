Офіційні заходи президента торік коштували бюджету 14 млн гривень

У середньому один захід коштував 54 500 гривень

Президент Петро Порошенко у 2017 році взяв участь у 255 офіційних заходах. Витрати на них становили 13,9 млн гривень. У середньому один захід коштував 54 500 гривень. У минулому році президент Петро Порошенко взяв участь у 255 офіційних заходах, а витрати на них становили 13,9 млн гривень. Про це повідомили в Державному управлінні справами, пишуть



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Фото: Главком Петро Порошенко

У середньому один захід коштував 54 500 гривень

Президент Петро Порошенко у 2017 році взяв участь у 255 офіційних заходах. Витрати на них становили 13,9 млн гривень. У середньому один захід коштував 54 500 гривень.

У минулому році президент Петро Порошенко взяв участь у 255 офіційних заходах, а витрати на них становили 13,9 млн гривень. Про це повідомили в Державному управлінні справами, пишуть Українські новини.

«Кількість проведених офіційних заходів за участю президента України у 2017 році - 255, загальна сума витрат на проведення цих заходів становить 13 908 600 грн», - сказано в повідомленні.

Середні витрати на проведення одного офіційного заходу за участю глави держави становили 54,5 тис. гривень.