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    Офіційні заходи президента торік коштували бюджету 14 млн гривень

    У середньому один захід коштував 54 500 гривень
    Президент Петро Порошенко у 2017 році взяв участь у 255 офіційних заходах. Витрати на них становили 13,9 млн гривень. У середньому один захід коштував 54 500 гривень. У минулому році президент Петро Порошенко взяв участь у 255 офіційних заходах, а витрати на них становили 13,9 млн гривень. Про це повідомили в Державному управлінні справами, пишуть
    • Сьогодні, 20:09
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    Петро Порошенко&nbsp;
    Фото: Главком
    Петро Порошенко 

    У середньому один захід коштував 54 500 гривень

    Президент Петро Порошенко у 2017 році взяв участь у 255 офіційних заходах. Витрати на них становили 13,9 млн гривень. У середньому один захід коштував 54 500 гривень.

    У минулому році президент Петро Порошенко взяв участь у 255 офіційних заходах, а витрати на них становили 13,9 млн гривень. Про це повідомили в Державному управлінні справами, пишуть Українські новини.

    «Кількість проведених офіційних заходів за участю президента України у 2017 році - 255, загальна сума витрат на проведення цих заходів становить 13 908 600 грн», - сказано в повідомленні.

    Середні витрати на проведення одного офіційного заходу за участю глави держави становили 54,5 тис. гривень.

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