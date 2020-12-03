Офіс Генпрокурора заявив, що своїми закидами НАБУ хоче приховати неефективність роботи

Зміна групи прокурорів у кримінальному провадженні не впливає на проведення слідчих розшукових дій в рамках досудового розслідування, ─ заява

Офіс генерального прокурора заявив, що Національне антикорупційне бюро 2 грудня оприлюднило безпідставні звинувачення у нібито у перешкоджанні притягнення винних до відповідальності у справі Нацгвардії. Про це йдеться на сайті Офісу генпрокурора.

«1 грудня 2020 року Генеральним прокурором було змінено групу прокурорів, які здійснюватимуть нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва, у кримінальному провадженні за фактом надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України, яке розслідується детективами НАБУ. Генпрокурор дійсно включила себе до складу групи, що розслідує вищезгадане провадження. Також до складу групи прокурорів, було включено в.о. керівника САП Максима Грищука, а старшим групи визначено начальника управління САП Андрія Довганя. Проте такі ії Генерального прокурора, відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства України, не потребували жодних узгоджень з жодною особою або органом досудового розслідування», ─ йдеться у заяві.

В Офісі підкреслили, що «зміна групи прокурорів у кримінальному провадженні не впливає на проведення слідчих розшукових дій в рамках досудового розслідування кримінального провадження правоохоронним органом».

У генпрокурора вважають, що «закиди Національного антикорупційного бюро України на адресу Офісу Генерального прокурора можливо розцінити виключно як спробу публічної дискредитації, як керівника правоохоронного органу, так і його працівників, та зниження рівня довіри громадськості до них до критично низького шляхом маніпулювання фактами та безпідставними звинуваченнями».

«Окрім того, спотворення Національним антикорупційним бюро реальних фактів може свідчити про намагання приховати неефективність здійснених досудових розслідувань та використання ЗМІ з метою тиску на Генерального прокурора для прийняття тих чи інших процесуальних рішень, що є порушенням чинного законодавства України та гарантій щодо самостійності та незалежності прокурора у здійсненні його діяльності», ─ йдеться у заяві.

Як повідомлялося, НАБУ підготувала підозру заступнику керівника Офісу президента Олегу Татарову у справі про розкрадання грошей при будівництві житла для Нацгвардії, проте генпрокурор Ірина Венедіктова завадила врученню підозри, відсторонивши чотирьох прокурорів, які вели цю справу.

2 грудня Татарову мали оголошувати підозру в передачі хабаря. Водночас детективи НАБУ побачили в реєстрі постанову про заміну прокурорів. Це було рішення Венедиктової – генпрокурор відтепер також значиться серед прокурорів, які ведуть справу Татарова.