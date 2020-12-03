Порошенко вимагає негайно звільнити заступника керівника Офісу президента Татарова

Татаров був призначений на посаду заступника голови Офісу президента указом від 5 серпня 2020 року

Людина, яка має контролювати правоохоронні органи, попалася на хабарі, – п’ятий президент

Президент Зеленський негайно має звільнити зі свого Офісу Олега Татарова і припинити його покривати. Про це п’ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко заявив у Рівному під час зустрічі з новообраними депутатами міської та обласної рад.

«Зеленський став на захист корупціонера. Саме Зеленський дав йому високу посаду. Саме Зеленський зобов’язав його – «праву руку» Януковича і Портнова – контролювати правоохоронні і судові органи. Людина, яка має контролювати, попалася на хабарі. І причому це не просто якісь записи. Це прямі свідчення в рамках спеціальної процедури. Хабар, який дали експерту, який формував фальшивий висновок. Експерта вже заарештовано, суд обрав йому відповідний запобіжний захід. Із Зеленського – «як з гуся вода», – зауважує Петро Порошенко.

«Те, що Зеленський став за нього горою, робить Зеленського співучасником. Це має руйнівні наслідки. Більше того – тиснуть і розправляються з тими, хто виводить Татарова на чисту воду. Вчора від справи Татарова відсторонили чотирьох прокурорів, які йому висунули звинувачення. Прокурори висунули звинувачення заступнику глави Офісу президента – і їх тут же відсторонюють. Злили Татарову всю інформацію про зміст кримінальної справи, про дії, які мали провести детективи НАБУ», – зазначає п’ятий Президент.

«Наша вимога до Зеленського – негайно звільніть Татарова. Дайте можливість детективам НАБУ розслідувати і притягнути до відповідальності людину, яка обґрунтовано підозрюється у скоєнні тяжкого злочину. Інакше Зеленський є співучасником цього злочину. Ілюзія, яка існує у суспільстві і яку владна пропаганда старанно підтримує, що він «позасистемний, далекий від політичних інтриг, але чесний». От на сьогоднішній день яскраво демонструється – це брехня. Він повністю за це відповідає», – наголошує Порошенко.

До відома, Татаров був призначений на посаду заступника голови Офісу президента указом від 5 серпня 2020 року. З 2011 по 2014 рік був заступником начальника Головного слідчого управління МВС України. Різко висловлювався на адресу учасників Революції Гідності, зокрема, стверджував, що під час подій на Майдані мітингувальники стріляли самі по собі, а силовики не застосовували насильницькі дії для розгону Євромайдану.

Також Олег Татаров був адвокатом Андрія Портнова − першого заступника Адміністрації президента часів Віктора Януковича, та олігарха Вадима Новинського.

Після Революції він очолив юридичний департамент корпорації «Укрбуд» і обіймав посаду до 2017 року, займаючись водночас приватною адвокатською практикою. Татаров підпадає під дію закону про люстрацію.

2 грудня НАБУ та САП підготували підозру Татарову в причетності до фальсифікації експертизи у справі Микитася, але генпрокурор Ірина Венедіктова завадила врученню підозри.

НАБУ звинуватило Офіс генпрокурора в тиску та саботажі, не назвавши прізвища підозрюваного, якому мали намір вручити підозру. Пізніше НАБУ заявило, що Микитась добровільно відшкодував до державного бюджету 50 мільйонів гривень.