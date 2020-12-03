Посли G7 обговорили з керівництвом Ради відновлення е-декларування в Україні

Керівництво Ради 3 грудня провело консультації з послами G7

Керівництво Верховної Ради України та представники фракцій і груп парламенту обговорили з послами країн G7 відновлення ефективної діяльності антикорупційних органів. Про це повідомляє пресслужба Ради.

Під час зустрічі було наголошено, що в парламентарі прагнуть якнайшвидше відновити ефективну діяльність антикорупційних органів та роботу системи е-декларування, зокрема повернення кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації.

Послам розповіли, що в парламенті створено робочу групу, яка працює над вирішенням трьох ключових питань:

відновлення відповідальності за недостовірне декларування;

створення дійсно ефективних механізмів роботи антикорупційних органів,

збалансування умов діяльності органів влади, зокрема Конституційного суду України.

Під час зустрічі керівники Ради обговорили з дипломатами необхідність швидкого ухвалення відповідного рішення.

«Наразі іде робота над єдиним законопроектом, що об’єднає переваги документу, підготовленого парламентською робочою групою, та ініціативи президента України. Пошук компромісного рішення допоможе якнайшвидше відновити систему е-декларування та мінімізує ризики оскарження узгоджених змін до антикорупційного законодавства в Конституційному суді України», - наголошується в повідомленні.

До слова, через скандальне рішення Конституційного суду САП закрила понад 100 справ про недостовірне декларування.

Нагадаємо, НАЗК закликає відновити відповідальність за брехню у деклараціях до кінця грудня.

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій. Після цього НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

Очільник НАБУ Артем Ситник заявив, що у кримінальних провадженнях Бюро, які були зупинені через рішення Конституційного суду, фігурують і самі судді КСУ.